חוסל. מוחמד סינוואר

ארגון הטרור חמאס הודה הלילה (בין שבת לראשון) בחיסולו של בכיר הארגון מוחמד סינוואר, אחיו של המנהיג יחיא סינוואר.

חמאס פרסם את תמונת ה'שהידים' מבכירי הארגון כאשר לראשונה הופיע בה גם מוחמד סינוואר לצד אחיו יחיא סינוואר, איסמעיל הנייה ומרואן עיסא. בתוך כך, ארגון הטרור חמאס פרסם הלילה תמונות חדשות ונדירות של מי שהיה מוגדר כ"רמטכ"ל" הזרוע הצבאית, מוחמד דף, שחוסל גם הוא בתקיפה אווירית וממוקדת של חיל האוויר.

כזכור, כשלושה שבועות לאחר החיסול המהדהד בחצר בית החולים האירופאי בחאן יונס, דובר צה"ל פרסם רשמית כי כי אותרה גופתו של מוחמד סינוואר.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי במבצע ממוקד של כוחות צה״ל ושב״כ בפיקוד הדרום, ולאחר השלמת הליך הזיהוי, ניתן לאמת כי גופתו של מוחמד סינוואר אותרה בתוואי התת-קרקעי מתחת לבית החולים האירופאי שבחאן יונס.

במהלך הסריקות בתוואי התת-קרקעי אותרו פריטים השייכים לסינוואר ושבאנה, יחד עם ממצאים מודיעיניים נוספים שהובאו להמשך חקירה. במהלך הפעילות אותרו גופות מחבלים נוספות, זהותן נמצאת בבדיקה.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דופרין, סייר במתחם בית החולים האירופי בחאן יונס בו חוסל מוחמד סינוואר ואמר: "אני נמצא פה במתחם התת קרקע מתחת לבית החולים האירופי בחאן יונס, אפשר לראות פה לאן הלכו כספי הסיוע האירופאים, לאיפה זה הגיע, חפירת תשתית טרור כמו תשתיות טרור אחרות, שימוש ציני של החמאס בתשתית אזרחית, בית חולים, במקום לעזור לאנשים, לגרום למוות ורצח. מפה הם גם ניהלו את הפשיטות ואת הרצח של השבעה באוקטובר".

דובר צה"ל הוסיף: "אני נמצא בחדר שבו שהו סינוואר ושאבנה, מפקד חטיבת רפיח וראש ארגון הטרור הרצחני חמאס. בחדר הזה הם שהו כשהם נתקפו על ידי צה"ל, מטוסי חיל האוויר לפני כחודש. אנחנו יודעים לומר עכשיו בוודאות שסינוואר שהה פה ומצא כאן את מותו. אנחנו נמשיך לרדוף אותם, עד האחרון שבהם, ועד להשגת מטרות המלחמה".