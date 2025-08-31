"זה מה שהיה לומר": אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, השתתף היום (ראשון) בטקס חילופי מפקד אוגדת יהודה ושומרון, והתייחס לסוגיית הטרור היהודי כלשונו, וטען כי צה"ל מקיים מולו גישות התקפיות ותחבולניות.

לדבריו של בלוט: "אנו שמים סדרי עדיפויות ברורים, מגנים על התושבים, מסכלים טרור וכן גם אוכפים חוק וסדר. בצד סיכול הטרור ומלאכת ההגנה, אנו לא מתעלמים מנוער השוליים האנרכיסטי שמצא לו כר נוח ושורף כל נחלה טובה".

האלוף אף הוסיף וטען כי "את כל פעולותינו המבצעיות אנו מקיימים בגישה התקפית ותחבולנית המקדשת יוזמה והכול תוך עמידה בחוקי המדינה וכללי המוסר".

נזכיר כי רק לפני כחודשיים, כוחות משטרה ומנהל אזרחי פשטו על גבעת מקנה אברהם בגוש עציון, והרסו את הבתים במקום, ואף החרימו חומרי בנייה נוספים.

במקביל פשטו הכוחות על נקודת התיישבות נוספת הסמוכה לישוב מיצד והרסו גם שם את המבנים, לצד החרמת ציוד. במהלך ההרס צחק אחד מעובדי הקבלן הערבים שהביא המנהל האזרחי, ואמר בזלזול לתושבים "למה אני מגיע לכאן כל פעם? כי אני אוהב להרוס ליהודים".

זמן קצר לאחר מכן, כשהתושבים פונו מהשטח וכוחות המנהל האזרחי ופועלים הקבלן נשארו לבדם בגבעה, פרצה לפתע שריפה במקום שמשתוללת עד לרגעים אלו. בשעה זו תושבים וכוחות כיבוי נאבקים בלהבות במטרה להשיג שליטה על האש.