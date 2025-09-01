חוששים מההפגנות: צה"ל מבטל את לשכת הגיוס לצעירים חרדים

בצה"ל החליטו לגנוז את התוכנית להקמת "לשכת הגיוס חרדית", על אף שכבר שהחלו להתמיין קצינים לתפקידי פיקוד בלשכה, וזאת מחשש שהמקום יהפוך למוקד הפגנות של הפלגים הקיצוניים. במקום זאת, בצבא מתכננים לפתוח אגפים לחרדים בתוך לשכות הגיוס הקיימות.

על פי הדיווח של שילה פריד ב-ynet, הנושא נידון בשורת דיונים באכ"א, והכיוון המסתמן הוא גניזת התוכנית מחשש שלשכה שמיועדת כולה לציבור החרדי תהפוך למוקד הפגנות של הפלגים הקיצוניים, מה שיקשה על פעילותה ויפספס את מטרת ההקמה.

על פי הדיווח, בשנה האחרונה, בהיעדר לשכה ייעודית, הוקצו בלשכות הגיוס ימי זימון לצעירים חרדים בלבד, והן עברו התאמות עבורם. אך בצה"ל ביקשו להקים את הלשכה כדי שתהיה מותאמת לצעירים חרדים, בהפרדה ועם מבחנים וראיונות מותאמים לתרבות החרדית.

אלא שימי הגיוס או המיונים לחרדים במחזורים האחרונים הפכו לימי הפגנות ושיבוש כאשר מאות מפגינים התקבצו סביב לשכת הגיוס, ניסו לחסום את המתגייסים באלימות פיזית ומילולית.

כאמור, במקום לשכה ייעודית, בצה"ל מתכננים לפתוח אגפים לחרדים בתוך לשכות הגיוס הקיימות, מה שימנע את התקבצות המפגינים סביב לשכה אחת ספציפית.