הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

תחקיר הקרב במחנה יפתח

תשעה חיילים וחיילות נפלו במתקפה האכזרית בבוקר שמחת תורה - השביעי באוקטובר על מחנה יפתח. צוות התחקור קבע כי הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה והאמיצה של לוחמי גדוד 77 במרחב הש"ג - מנעה מהאויב לכבוש את מחנה יפתח. הגעת כוחות לוחמים נוספים ומפקדים בכירים למחנה סייעה במניעת חדירה נוספת למחנה והשיבה את השליטה המבצעית במחנה. עוד עלה מהתחקיר כי התנהלות מפקדת הגדוד, החמ"ל והתצפיתניות במהלך היום תרמו לשליטה ולייצוב תמונת המצב. הצגת התחקיר המבצעי על הקרב במחנה יפתח הושלמה וממצאיו הוצגו למשפחות השכולות. התחקיר הוצג גם למשרתות ומשרתי המחנה ולכוחות שפעלו בו ביום האירוע. התחקיר סוכם על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן. התחקיר בוצע בראשות אלוף- משנה (מיל') ירון סיטבון וחברי צוות תחקור נוספים. התחקיר ארך כשנה וכלל ראיונות ושיחות עם הלוחמים והמפקדים שנכחו ולחמו במחנה ביום האירוע. במסגרת התהליך, צוות התחקור ריכז הקלטות קשר, שחזורים, תצפיות, קטעי וידאו ממצלמות אבטחה וחומרים מודיעיניים מגוונים. קול הרעם מעזה נדם: מי היה אבו עוביידה, דובר חמאס שהסתתר מאחורי הכפייה דני שפיץ | 01.09.25 תיעודים מעזה נחשפים: לוחמים עוברים מבית לבית - בין הסמטאות ב. ניסני | 01.09.25 בצה"ל מציינים כי מטרת התחקיר הייתה להציג תמונה מדויקת ככל שניתן של ההתרחשות בשבעה באוקטובר במחנה יפתח. נוכח הנסיבות הקשות והמורכבות, ייתכן ונפלו בתחקיר אי דיוקים וייתכן כי פרטים נוספים יתגלו בעתיד. התחקיר הוא תחקיר מבצעי צבאי המתמקד בהשתלשלות האירועים, ניהול הקרב והתנהלות הכוחות הצבאיים. הקרב במחנה יפתח היה מוקד אחד מתוך עשרות מוקדי לחימה במתקפת הפתע בשבעה באוקטובר. חדירתם של אלפי מחבלים לעשרות מוקדים במקביל היא הגורם המרכזי שהקשה על כוחות הביטחון להגיע למוקדי הלחימה. מחנה יפתח ממוקם בגזרת החטיבה המרחבית הצפונית באוגדת עזה. ערב מתקפת הפתע פעל בגזרה גדוד 77 של חטיבה 7, כאשר מחנה יפתח שימש כמפקדת הגדוד הגזרתי. בשעה 05:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר', שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת. בשעה 06:29 ארגון הטרור חמאס פתח במכת אש כוללת מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי, ובהם גם מחנות ובסיסי צה"ל בגזרה. מכת האש כוונה לריתוק וריכוז כוחות צה"ל במרחבים המוגנים, כדי להקשות על יציאתם להגן על היישובים ולנטרול אמצעי ההגנה. בחסות האש, המחבלים חדרו לשטח מדינת ישראל על גבי מצנחי רחיפה, כלי רכב ובאופן רגלי. תוך דקות ספורות, הגזרה ובה לוחמי הגדוד הגזרתי, היו תחת מתקפה מאורגנת היטב בה הגדוד היה מצוי בנחיתות מספרית משמעותית.

הכוחות שלחמו במחנה יפתח

הקרב במחנה יפתח

ציר הזמנים והמוקדים במחנה יפתח:

שלב א': התקפת מחבלים על המחנה ולחימה בש"ג (משעה 06:29 עד השעה 08:09)

בשעה 06:30, בעקבות התרעות "צבע אדום", כלל החיילים במחנה יפתח נכנסו למיגוניות. כעבור דקה, האמבולנס הגדודי שב למחנה ונכנס אף הוא למרחב המוגן. מש"קית הת"ש, נעמה בוני ששמרה בעמדת הש"ג בשלב זה, התכתבה עם חברותיה ומשפחתה במהלך ירי הרקטות.

בשעה 06:52 לערך, עידו הרוש שומע על מצבה של נעמה ויוצא לש"ג לבוש בביגוד אזרחי, עם נשק ומחסנית. בעקבות עידו הרוש יוצאת כיתת הכוננות, מפקד ושני לוחמים לעבר הש"ג ללא ציוד לחימה למעט נשק אישי. מיד אחריהם יוצא גם הקצין התורן סגן יואב מלייב.

בשעה 06:56 לערך, מחבלים פתחו באש לעבר הש"ג והחלו חילופי אש עם החיילים בש"ג. בקרב זה נפל לוחם מכיתת הכוננות, סמל נתנאל יאנג ז"ל ומפקד הכיתה נפצע ברגלו.

הכוח שהגיע למרחב הש"ג השיב באש לעבר המחבלים והתפתח קרב באזור השער, שמנע מהמחבלים לחדור לבסיס.

בשעה 07:00 לערך, יצא סמל יובל בן יעקב מהמיגונית והצטרף לקרב בש"ג.

בשעה 07:01 זוהתה במצלמות התצפית חוליית מחבלים נוספת, שעשתה דרכה לעבר מחנה יפתח והצטרפה למחבלים שכבר פתחו באש לעבר החיילים בש"ג. עם הגעתם לשער, המחבלים ירו לעבר רכב אזרחי שבו נהג מאבטח שהגיע באותו רגע. המאבטח הצליח לדרדר את הרכב למקום מוגן ונמלט.

בשעה 07:02 הורה הקצין התורן לחמ"ל הגדודי לכרוז לכלל החיילים בעלי נשק להתייצב בש"ג. סמלת המבצעים ביצעה את ההוראה וכרזה את הפקודה במערכת הכריזה. בעקבות זאת, יצא סמל עילי בר שדה מעמדת השמירה שבמשטח הרק"ם ורץ לעבר הש"ג. באותה עת הגיעו למרחב הש"ג שתי חוליות מחבלים נוספות, כך שבשלב זה שהו במרחב הש"ג כ-18 מחבלים.

בעקבות הכריזה יצאה חוליה של שלושה לוחמים מכוח הצמ"ה ששהה במחנה לעבר הש"ג, ולאחר שנתקלה בירי המחבלים, עזבה את הש"ג ונעה לחמ"ל המחנה. שאר כוח הצמ"ה נותר במיגונית עד שעות הצהרים.

בשעה 07:04, בהנחיית מפקד כיתת הכוננות, אחד החיילים הלך למגורים והביא ווסטים ומחסניות לשניהם בשעה 07:07. בשעה זו האמבולנס הגדודי הגיע לצומת הכניסה למחנה.

בשעה 07:11 נצפו שתי חוליות מחבלים נוספות בדרכן למחנה יפתח. כעבור דקה, קצין האג"ם ומ"פ המפקדה הגיעו לש"ג.

בשעה 07:18 לערך, נפגע יובל בן יעקב מאש מחבלים מכיוון דרום. החובש פורק מרכב התאג"ד, נפצע גם הוא מירי ומפנה את עצמו חזרה לרכב התאג"ד.

בשעה 07:23 לערך, חוזר קצין האג"ם לחמ"ל וכרבע שעה מאוחר יותר חוזר לחמ"ל מ"פ המפקדה.

בשעה 07:24 לערך, הקצין התורן נפגע מירי מכיוון דרום. הקצין התורן, סגן יואב מלייב ז"ל, נהרג במרחב הש"ג, בחלק הצפוני ובסמוך לנשקייה. האמבולנס הגדודי מפנה בשעה 07:27 את סמל יובל בן יעקב מנקודת פציעתו לטיפול רפואי במיגונית יחד עם החובש שנפצע.

בשעה 07:40 נלחמו בעמדת הש"ג 3 לוחמים, כאשר בשלב זה המחנה הותקף ע"י כ-27 מחבלים.

בשעה 07:45 לערך, אחד הלוחמים סמל עידו הרוש ז"ל נפגע מירי.

בשעה 07:52 יצא אחד הלוחמים מהש"ג לעבר המגורים במטרה להביא תחמושת נוספת, לאחר שאזלה. באותה העת, המחבלים פתחו באש כבדה לעבר הש"ג. מפקד כיתת הכוננות הורה לסמל עילי בר שדה לסגת לעמדה אחורית עם נעמה בוני בעקבות ההבנה כי נותרו במרחב הש"ג רק שני לוחמים מול עשרות מחבלים. סמל עילי בר שדה סירב לעזוב את נעמה ולסגת ונותר בש"ג להילחם.

שלב ב': השתלטות מחבלים על הש"ג ונסיגת המחבלים לרצועת עזה (משעה 08:09 עד השעה 08:33)

בשעה 08:09, לאחר שמצבו של החייל יובל בן יעקב דרש פינוי דחוף, האמבולנס הגדודי יצא לעבר בית חולים באשקלון באישור קצין האג"ם. מותו של יובל בן יעקב ז"ל נקבע באמבולנס, לפני הגעתם לבית החולים.

בשעה 08:12 לערך, נפגע סמל עילי בר שדה ז"ל בעמדת הש"ג מירי המחבלים ובמקביל נעמה בוני התקשרה למד"א לעזרה. לאחר מכן, המחבלים נכנסו לעמדת הש"ג והרגו את רב"ט נעמה בוני ז"ל, ששמרה בש"ג. בשעה זו, מפקד כיתת הכוננות פגע במחבל שניסה לחטוף את אחד החללים, סיכל את חטיפתו ונע לעבר מרכז הטיפולים.

בשעה 08:14 המחבלים השתלטו על מרחב הש"ג וגנבו את נשקיהם של חלק מהלוחמים שנהרגו בלחימה. המחבלים נכנסו למתחם הרכבים בבסיס, הניעו רכב 'האמר' ונסוגו איתו לכיוון רצועת עזה.

בשעה 08:33 המחבלים על רכב ה'האמר' הגיעו לגדר המערכת. באותה שעה לערך, תצפיתנית במחנה יפתח ירתה לעבר רכב ה'האמר' באמצעות מערכת "רואה יורה". כתוצאה מכך, כ-12 מחבלים לערך, נטשו את ה'האמר' וברחו רגלית לכיוון רצועת עזה. במהלך בריחתם, התצפיתנית פגעה במחבלים נוספים.

שלב ג': פינוי פצועים והגעת כוחות נוספים למחנה (משעה 08:33 עד השעה 11:10)

בשעה 09:07 טנק, אשר לחם בקרבות על גדר המערכת ובו נפצע מפקד הטנק, נכנס בשערי המחנה.

בשעה 09:20 שני קצינים לומדים במכללה לפיקוד טקטי של חטיבה 7 הגיעו למחנה יפתח.

בשעה 09:40 בוצע פינוי של מפקד הטנק לחמ"ל הגדודי במחנה.

בשעה 10:09, 2 רכבים נוספים - רכב בפיקוד סמג"ד ורכב בפיקוד מפקד פלוגה בגדוד 77, יחד עם חיילים נוספים, הגיעו לבסיס.

בשעה 10:12 עלו קציני המכללה לפיקוד טקטי לטנק, סרקו את המחנה ויצאו לגזרה מחוץ למחנה לאחר מכן.

בשעה 10:20 פונו לחמ"ל חיילי הגדוד ששהו במיגוניות.

בשעה 10:30, מפקד הפלוגה, שהגיע בשעה 10:09, אייש את טנק המג"ד ויצא לסייע בלחימה במושב נתיב העשרה וסמוך לקיבוץ ניר עם.

בשעה זו, הכוחות שהגיעו למחנה מביתם החלו בפינוי הפצועים. במקביל, הגיע אזרח שפינה מהש"ג את החללים סמל נתנאל יאנג ז"ל, סגן יואב מלייב ז"ל וסמל עילי בר שדה ז"ל.

תחילה, הכוח בפיקוד ק' האג"ם פינה את מפקד הטנק לאמבולנס בבא"ח העורף (סמוך למחנה יפתח) ונסע לכיוון נתיב העשרה כדי לחבור למג"ד. הכוח נחסם במחסום מג"ב בצומת יד מרדכי. קצין האג"ם ירד מהרכב ועבר לרכב 'דויד' כדי לסייע ללוחם מיחידה מיוחדת לתקן אותו במחנה יפתח. שאר הכוח עשה את דרכו חזרה למחנה יפתח. קמ"ן הגדוד לקח פיקוד על רכב הפינוי, כאשר בדרכם לבסיס הצטרפו שני לוחמים מגדוד 51 של חטיבת גולני לסייע בלחימה במחנה יפתח.

בשעה 11:00 לערך, עם הגעת הכוח למחנה יפתח, נפתחה עליו אש מדרום וממערב. כתוצאה מהירי נהרג קמ"ן הגדוד, סגן סהר טל ז"ל, ויתר יושבי הרכב נפצעו בדרגות שונות. נהג הרכב הפצוע המשיך בנסיעה עד לחנייה מחוץ לחמ"ל המחנה.

בשעה 11:10 לערך, קצין האג"ם הגדודי והלוחם מיחידה מיוחדת הגיעו לרחבת הטיפולים במחנה והחלו בתיקון הרכב.

שלב ד': הגעת כוחות תגבור והמשך לחימה במרחב הש"ג ובסמוך לבסיס עד לטיהור המחנה, זאת לצד פינוי פצועים (משעה 11:10 עד השעה 17:00)

בשעה 11:35 לערך, בעקבות הדיווח על היתקלות הרכב במחבלים במרחב הש"ג, סמג"ד 77 יצא לעבר הש"ג, נתקל במחבלים וירה לעברם.

בשעה 11:52 בוצע פינוי נוסף של נפגעים מהחמ"ל הגדודי. במהלך פינוי פצוע אל הרכב, נפתחה אש לעבר הכוח מכיוון צפון- מערב. כתוצאה מהירי, נהרג סמ"ר אוראל משה ז"ל שפינה את אחד הפצועים לרכב, ושני חיילים נוספים נפצעו שנית.

בעקבות הירי, קצין האג"ם הגדודי והלוחם מיחידה מיוחדת התקדמו לכיוון החמ"ל וירו לעבר שני מחבלים שזוהו מעבר לגדר. בזמן ההיתקלות על פינוי הנפגעים חוזר למחנה הטנק בפיקוד קציני המכללה לפיקוד טקטי ונע לעבר מחבל שזוהה בסמוך לגדר הבסיס. במהלך ההסתערות פרץ את הגדר התהפך ונתקע. צוות הטנק פרק רגלית, ביצע איגוף צפוני של הגדר ההיקפית, וחזר למחנה דרך הש"ג.

בשעה 12:05 הגיע כוח תגבור ומפקדים בכירים למחנה, ובהם שני מפקדי חטיבת הצנחנים הקודמים ומג"ד סיירת צנחנים בהובלה של חוליה מיחידת עוקץ בפיקוד מפל"ג – רס"ן אריה שלמה צירינג. מג"ד סיירת צנחנים והחוליה מיחידת עוקץ סרקו את המחנה.

בשעה 12:15 לערך הביא לוחם היחידה המיוחדת את רכב ה'דויד' לחניית החמ"ל, במטרה לפנות את הפצועים באופן ממוגן יותר. בסיוע של חיילים, פינה הלוחם ביחד עם ק' האג"ם שלושה נפגעים לצומת יד מרדכי.

בשעה 12:20 הגיע כוח תגבור נוסף מיחידת מגלן בפיקוד מפל"ג. הכוח נפגש עם צוות הטנק סמוך לש"ג, אשר דיווח על המחבל שנמצא סמוך לגדר הבסיס. כוח מגלן חבר למג"ד סיירת צנחנים.

בשעה 12:40 כוח של מג"ד סיירת צנחנים, כוח מגלן, חוליית עוקץ ולוחמים נוספים יצאו לסרוק אחר המחבל שזוהה בסמוך לגדר הבסיס. במהלך הסריקות, נפתחה אש לעבר הכוח.

בשעה 12:50 לערך, נהרג מפל"ג עוקץ, רס"ן אריה שלמה צירינג ז"ל מירי המחבל. כמו כן, 4 לוחמים נוספים נפצעו בהיתקלות זו.

בשעה 13:01 החל הכוח לפנות את הפצועים לכיוון המחנה ובשעה 13:10 הכוח חיסל את המחבל שזוהה סמוך לגדר הבסיס. לאחר מכן, הכוח המשיך לסרוק את השטח. במהלך הסריקות, לא אותרו מחבלים נוספים במרחב.

בשעה 13:30 פונו מספר פצועים בכוח על גבי רכבים.

בשעה 14:00 לערך, כוח מיחידת מגלן סרק את מרחב הש"ג ופינה חיילים חללים.

במקביל, מפקד גדוד 82 לשעבר שהגיע למחנה, פעל לייצוב החמ"ל, אייש את התפקידים הרלוונטיים ותרם משמעותית לייצוב יכולות הפיקוד והשליטה בגדוד.

בשעה 17:00 לערך, מחנה יפתח טוהר ממחבלים באמצעות כוח מגדוד 51 בפיקודו של קצין של חטיבה 7 הלומד במכללה לפיקוד טקטי.

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

1.

האויב נכשל במטרתו, אליו התכונן שנים, לכבוש את מחנה יפתח. פעילותם ולחימתם הנחושה והאמיצה, תוך חתירה למגע במרחב הש"ג, של לוחמי גדוד 77 ופלוגת חשיפה-תקיפה 13 סיכלה את תכנית האויב לכבוש את המחנה. המחבלים הצליחו אמנם לחדור את המחנה, אך מיד החליטו לחזור לרצועה על בסיס האמר שגנבו.

2.

הגעתם המהירה של חיילים ולוחמי כיתת הכוננות למרחב הש"ג, ולחימתם הנחושה לאורך זמן, תרמו תרומה משמעותית לבלימת חדירת המחבלים ומנעו נזק גדול יותר. פעילותם האמיצה ראויה לציון.

3.

צוות התחקור מצא כי נוהל הקרב וממשקי הכוחות במחנה, טרם המתקפה, התקיימו באופן תקין. עם זאת, נמצא כי נדרשת בחינה מחודשת של סד"כ ההגנה במחנה, ובפרט הצבת כוח לוחם קבוע בקרבת מפקדת הגדוד, אשר תאפשר הגנה טובה ואפקטיבית יותר.

4.

צוות התחקור מציין כי הצבת חייל שאינו לוחם כשומר בעמדת הש"ג פגעה במענה הראשוני. בנוסף, יש להפריד בין קצין תורן למפקד מחנה תורן במחנה רב-יחידתי.

5.

הישארות מספר לוחמים מצוות הצמ"ה במרחבים המוגנים לאורך ההתקפה והיעדרותם מהלחימה במרחב הש"ג פגעה ביכולת ההגנה מול מתקפה בסדר גודל כפי שהיה, ומהווה כשל ערכי ומקצועי אשר לא מצופה מלוחם בצה"ל.

6.

חזרת האמבולנס הגדודי לתוך המחנה בתחילת ההתקפה פגעה בגמישות הרפואית. בנוסף, אי חזרתו למחנה במאוחר, לאחר החלטה נכונה וערכית כאשר יצא לפנות את יובל בן יעקב ז"ל לבית החולים, השפיעה על המענה הרפואי במחנה בזמן הפינוי ולאחר מכן. כמו כן, לאורך שעות המת קפה, בוצעו פעולות פינוי אמיצות של חיילים חללים מעמדת הש"ג ע"י אזרח בקור רוח וברעות. פעולותיו ראויות לציון לשבח.

7.

הגעת קציני הגדוד והחטיבה מביתם, איוש מהיר של הטנקים ויציאתם ללחימה בגזרה תרמו באופן משמעותי לשליטה ולשינוי בתמונת הקרב במחנה ובגזרה כולה.

8.

הגעת מפקדים בכירים וכוחות צנחנים, מגלן ועוקץ באופן מהיר למחנה יפתח, סייע לחזרת השליטה המבצעית, מנעה חדירה נוספת למחנה והישגים נוספים מהאויב.

9.

חיילי מפקדת הגדוד שנכחו במחנה בעת ההתקפה התנהגו למופת בכך שתחת ספיגת אש והתקפה על המחנה:

התצפיתניות ממשיכות במשימת הכוונת הכוחות, וביניהן התצפיתנית שמפעילה את מערכת הירי באופן יעיל ומקצועי לעבר בריחת המחבלים.

החמ"ל מתפקד ומסייע בניהול הגזרה באירועים מורכבים מאד.

החיילים והמפקדים בחמ"ל מסייעים בטיפול בנפגעים ובפינוי שלהם.

תחקיר הקרבות של פלוגת החוף בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים:

בקרבות ההגנה על המש"א ובמטווחי זיקים נפלו קצין ושלושה לוחמים. צוות התחקור קבע כי החלטותיהם המהירות, העצמאיות וההתקפיות של לוחמי כוח הסיור, צוות הטנק, מפקד הכיתה ולוחמים נוספים השפיעו באופן מכריע על תוצאות ההתקפה. פעולותיהם האמיצות, תוך חתירה למגע, עיכבו את המחבלים, שיבשו את תוכניתם המקורית ומנעו נזק גדול יותר.

מממצאי התחקיר עולה כי במהלך הלחימה חוסלו כ-15 מחבלים. שני מחבלים חוסלו לאחר שחדרו למש"א ארז, שלושה מחבלים חוסלו בעת ירידתם מהסירה וכ-10 מחבלים נוספים חוסלו בלחימה על המכשול ובאזור מטווחי זיקים.

התחקיר בוצע בראשות אלוף- משנה )מיל'( ירון סיטבון וחברי צוות תחקור נוספים.

פלוגת החוף פועלת בפיקוד גדוד יפתח. ערב מתקפת הפתע, גזרת הגדוד הייתה תחת אחריות גדוד 77 מחטיבה 7, שקיבל את משימת ההגנה על גזרת יפתח, כאשר פלוגת החוף הופקדה על הגזרה הצפון -מערבית של הגדוד.

בבוקר המתקפה, גזרת פלוגת החוף הייתה באחריות פלוגה רובאית א' מגדוד 51 של חטיבת גולני. בסיס פלוגת החוף היה בסיס מש"א ארז.

בשעה 05:30 כוחות פלוגת החוף נפרסו בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר'.

בשעה 06:29 ארגון הטרור חמאס פתח במכת אש כוללת מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי ומחנות ובסיסי צה"ל בגזרה. מכת האש כוונה לריתוק וריכוז כוחות צה"ל במרחבים המוגנים, כדי להקשות על יציאתם להגן על היישובים ולנטרול אמצעי ההגנה. בחסות האש, המחבלים חדרו לשטח מדינת ישראל על גבי מצנחי רחיפה כלי רכב ובאופן רגלי. כמו כן, המחבלים חדרו לשטח הארץ דרך המרחב הימי, על גבי סירות ממונעות. תוך דקות ספורות, הגזרה הייתה נתונה תחת מתקפה מאורגנת היטב בה הגדוד וכוחות פלוגת החוף היו מצויים בנחיתות מספרית משמעותית.

הכוחות שלחמו פלוגת החוף בבסיס מש"א ארז ומטווחי זיקים

ציר הזמנים והמוקדים בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים:

מוקד א': הלחימה על מרחב המכשול ובמטווחי זיקים (משעה 06:29 עד השעה 12:15)

בשעה 06:29 לערך, עם תחילת התרעות "צבע אדום" וירי הרקטות ופצצות המרגמה, עלו הצוותים ששהו בצק"ם חוף על הנמ"ר והטנק. כוח הסיור בפיקוד סרן איתי מאור ז"ל והלוחמים סמל אורי לוקר ז"ל וסמל עמית צור ז"ל ששהה גם הוא במרחב הצק"מ, יחד עם הנהג עולים לרכב ה"דויד".

בשעה 06:34, בעקבות דיווח תצפיות על התקרבות חשודים לגדר, כוח הסיור נע לעבר החשודים.

בשעה 06:36, סגן מפקד הפלוגה הנחה, בעודו עולה לרכב ה'דויד' ויוצא מבסיס מש"א ארז, לעלות טנק ונמ"ר לעמדות שולטות, בהתאם לדיווחי התצפיות. כעבור דקה, סגן מפקד הפלוגה וכוח הסיור תיאמו על חבירה ברשת הקשר. כמו כן, במהלך נסיעת חפ"ק סגן מפקד הפלוגה לצק"ם חוף, נפלה פצצת מרגמה סמוך לרכב. כאשר הגיעו לצק"ם חוף, החוליה נכנסה לנמ"ר להמשך לחימה ופיקוד, כאשר הנהג משאיר את המפתחות ברכב.

בשעה 06:38 דיווחה התצפית על פיצוץ בגדר הראשונה, וב-06:40 זיהתה שני מחבלים עם מטען לפריצת המכשול ומחבל נוסף החוצים את הגדר הראשונה.

בשעה 06:41 הגיע כוח הסיור לעמדה שולטת. בזמן שהתמקמו, הגיעו שני מחבלים למכשול, ובמקביל התקרבו מחבלים נוספים על גבי שני טרקטורים, רכבים ואופנועים אל הגדר הראשונה. כוח הסיור פתח באש לעבר המחבלים, שניסו לפרוץ את המכשול. כתוצאה מהירי המחבלים נסוגו לאחור ללא פריצה של המכשול.

בשעה 06:42 הגיע הטנק לעמדה השולטת, וכוח הסיור פינה את המקום. מפקד כוח הסיור שוחח עם צוות הטנק במצב, והצוות דיווח כי זיהה מחבלים מאחורי הסוללות ופתח לעברם בירי פגזים. מספר מחבלים נפגעו בעת שנמלטו. לפני הירי, אחד המחבלים שיגר נ"ט לעבר הטנק, ללא פגיעה.

בשעה 06:43, עם הגעת נמ"ר סגן מפקד הפלוגה לעמדה סמוך למחבלים, נפתחה לעברו אש מנשק קל ומקלעים מהמכשול. הנמ"ר הסתובב לעבר הגדר ונעצר. בשלב זה, מספר מחבלים הסתערו לעבר הנמ"ר. כוח הנמ"ר החל לנסוע לאורך ציר הגדר לכיוון הצק"ם. בשלב מסוים, הנהג טעה בניווט ונתקע בחולות. המחבלים ניסו לפגוע ולפרוץ לנמ"ר, ללא הצלחה. באותה עת, כוח הנמ"ר ביקש סיוע ברשת הקשר הגדודית.

בשעה 06:45, לאחר זיהוי פשיטה מהים לעבר חוף זיקים, דיווחה התצפיתנית על האירוע ברשת הקשר הפלוגתית וביקשה מכוח הסיור או מחפ"ק סגן מפקד הפלוגה להגיע לחוף. כוח הסיור יצא מיד לכיוון החוף. במהלך הנסיעה לאורך גדר המערכת נפתחה לעברם אש מהמחבלים שחדרו. כוח הסיור פנה ימינה בציר המטווחים, שם זיהו הלוחמים מחבלים בצק"ם החוף שירו לעברם. הכוח המשיך בנסיעה, חצה את הצק"ם, ובאזור מוגן צפונית משם, הנחה מפקד הכוח, סרן איתי מאור ז"ל את הלוחמים לצאת מהרכב ולהילחם במחבלים.

בשעה 06:50, החמ"ל הפלוגתי הנחה את הטנק, בעודו יורה לעבר המחבלים, לעזוב את עמדתו ולסייע לנמ"ר סגן מפקד הפלוגה שנתקע בחולות. צוות הטנק ירד מהעמדה ונע על ציר המערכת לכיוון הנמ"ר. במהלך נסיעתו, נורתה אש לעבר הטנק אשר פגעה במפקד הטנק.

בשלב זה באזור המטווחים, כוח הסיור, שהורכב מ-קצין ו-1 לוחמים, נלחם באופן עיקש מול עשרות מחבלים במרחב הצק"ם והמטווחים. במהלך קרב הבלימה, הכוח התמקם בסככת ההדרכה בין מטווחים, כמעט ללא תחמושת. בלחימת כוח הסיור, נפלו בקרב סרן איתי מאור, מפקד כוח הסיור, וסמל אורי לוקר זכרונם לברכה. לאחר נפילתם, סמל עמית צור ז"ל המשיך בלחימה לעבר מטווח נוסף עד לנפילתו בקרב זה.

בשעה 07:13, לאחר התאוששות של צוות הטנק, התותחן לקח פיקוד והטנק נע לעבר מרחב הצק"ם. עם הגעתם, פינה הצוות את מפקד הטנק למכולת מגורים. כשידעו על נוכחות מחבלים באזור, עברו למיגונית שבצק"ם ואבטחו את עצמם.

בשעה 07:35 מחבלים השתלטו על רכב ה'דויד' של סגן מפקד הפלוגה, שנותר בצק"ם, והחלו בנסיעה.

בשעה 07:43 הגיעו שני מחבלים עם הרכב לנמ"ר התקוע, ירדו ממנו וניסו לפגוע בנמ"ר באמצעות מטענים וירי אר-פי-ג'י. המחבלים גרמו לחדירה באזור הכבש, ושלושה חיילים נפצעו.

החל משעה 08:23, לא זוהו מחבלים בסביבת הנמ"ר. הכוח לא פרק מהנמ"ר מחשש למטענים בפתחי הנמ"ר.

בשעה 08:40 יצא צוות הטנק מצק"ם החוף על טנק אחר, והגיע למחנה יפתח בשעה 09:07 שם פינה את המפקד הפצוע.

בשעה 12:15 טנק, שאויש על ידי צוות שהגיע מביתו, הגיע לנמ"ר וחילץ את כל הלוחמים מהנמ"ר.

מוקד ב': הלחימה בבסיס מש"א ארז (משעה 06:29 עד השעה 13:30)

בשעה 06:29, בעקבות התרעות "צבע אדום", כלל הלוחמים בבסיס, כולל חוליה שיצאה לחוף כחלק מכוננות עם שחר וכוח הכוננות שהיה על גבי רכב ה"סוואנה", נכנסו למרחבים המוגנים.

בשעה 06:36 חפ"ק סגן מפקד הפלוגה, יצא מבסיס מש"א ארז לכיוון הגדר.

בשעה 06:40 מפקד כיתה – סמ"ר אופיר ציוני ז"ל ולוחם נוסף התקדמו מהבסיס לכיוון החוף והתמקמו בעמדה הצופה לעבר הים.

בשעה 06:52 הבחינו בסירה שהגיעה לחוף, ממנה ירדו 6 מחבלים. בעקבות כך, הם שיפרו עמדה, דיווחו לסמל שמפקד על הכוח בבסיס וירו לעבר המחבלים. במקביל לירי שלהם, בוצע ירי לעבר המחבלים על ידי כוח של חיל הים. כתוצאה מכך, חוסלו 2 מחבלים סמוך לסירה ומחבל נוסף חוסל סמוך לתלתלית הנמצאת לאורך החוף.

במהלך 20 הדקות הראשונות המשיך החייל בחמ"ל הבסיס להעביר דיווחים, תוך שהוא נע בין החמ"ל (שאינו ממוגן) למרחב המוגן ועולה על ציוד אישי. לאחר מכן הוא חיבר את רשת הקשר למערכת הכריזה ויצא למרחב המוגן שבאזור המגורים יחד עם יתר הלוחמים.

בשעה 06:55, סמ"ר אופיר ציוני ז"ל והלוחם, בתיאום עם הכוח בבסיס, נכנסו לבסיס דרך הש"ג הקדמי וחברו ללוחמים במרחב המגורים. הסמל החליט לרכז את הכוח במרחב המגורים ומיקם 3 עמדות עיקריות במרכז הבסיס: עמדה צפונית, חדר אוכל ועמדה על בסיס המיגונית בחלק הדרומי.

שלושת המחבלים שירדו מהס ירה ולא חוסלו בירי, החלו להתקדם לעבר מש"א ארז תוך כדי ירי לעבר הבסיס. בשלב מסוים, אחד מהם עצר ככל הנראה לצורך תפעול נשק, ניתק מגע משני המחבלים האחרים, והמשיך דרומה לכיוון המטווחים.

בשעה 07:08, שני המחבלים הגיעו לגדר המערבית של הבסיס וחדרו פנימה.

בשעה 07:12 לערך, סמ"ר אופיר ציוני ז"ל, מפקד כיתה, שהתמקם בעמדת המיגונית מצידה הצפוני, נתקל במחבלים שהגיעו מכיוון רחבת הרק"ם, נפגע מהירי ונפל. החובש הפלוגתי רץ לעברו מחדר האוכל בניסיון להגיש סיוע ונפגע גם הוא. לוחם נוסף שתפס את מקומו של אופיר בעמדה נפגע גם כן מירי. בשלב זה הושלכו רימונים לעבר הכוח. אחד הלוחמים הבחין בחובש הפצוע, יצא תחת אש לחלץ אותו, גרר אותו לתוך החופ"ליה וחבש אותו.

באותה העת, הסמל איגף מכיוון החד"ן בחלק הדרומי ולוחם אחד נוסף שנפגע מירי, חילץ את עצמו לעבר המיגונית הסמוכה לש"ג הקדמי.

בשעה 07:16 לערך, חוליית לוחמים חיסלה מחבל ברחבת הרק"ם. כעבור מספר דקות, הבחין הלוחם שטיפל בחובש הפצוע במחבל נוסף המנסה לאגף מדרום, פתח לעברו באש וחיסל אותו.

בשעה 07:35 לערך, פונו מספר פצועים באמצעות רכב. במהלך הפינוי נפתחה לעברם אש על ידי מחבלים באזור קיבוץ זיקים. הנהג נפצע מהירי, אך למרות זאת המשיך בנסיעה ופינה את שני הפצועים לבית החולים 'ברזילי'.

בשעה זו, הכוח שנשאר במחנה נערך להגנה ותיגבר את הכוח במרחב של הש"ג הקדמי.

בשעה 11:30 הגיע למרחב הש"ג רכב 'דויד' חשוד (הכוח שמע בקשר שרכב מסוג 'דויד' נגנב ע"י מחבלים). הכוח ירה לעבר הרכב שהמשיך בנסיעה. בדיעבד, הרכב היה של סמג"ד בשריון שביצע משימה באזור המטווחים.

בשעה 12:30 מפקד הפלוגה הגיע לבסיס מש"א ארז מביתו, לאחר שנתקל במחבלים בקיבוץ ובסיס זיקים. המ"פ סרק את מש"א ארז יחד עם הכוח והסתייע בכוח מגדוד צנחנים 101 בפיקוד מג"ד שסרק את מרחב המטווחים.

בשעה 12:45 לערך, הגדוד התחיל סריקות באזור המטווחים, ובשעה 13:15 זיהו באזור המטווחים את 3 החיילים החללים.

בשעה 13:30 לערך, מפנים את החלל סמ"ר אופיר ציוני ז"ל ואת הפצועים בבסיס.

בשעה 14:15 לערך מפונים החללים: סרן איתי מאור, סמל אורי לוקר, סמל עמית צור זכרם לברכה.

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

1. פיקוד טקטי – יוזמה, התקפיות ועצמאות

א. פעילותו המהירה של כוח הסיור בפיקודו של סרן איתי מאור ז"ל והלוחמים סמל עמית צור ז"ל וסמל אורי לוקר ז"ל וההחלטה להגיע מהר ככל האפשר לעמדה על המכשול ולירות לעבר המחבלים המנסים לפרוץ אותו, בלמה את ההתקפה מנתיב חדירה זה והשפיעה על מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ב. יציאה מהירה של כוח הסיור מהעמדה לעבר חוף זיקים בעקבות הדיווח על פשיטה והלחימה הנחושה במרחב המטווחים, גרמה לאויב אבדות, עיכבה אותו והשפיעה על תוצאות הקרבות בהמשך ועל מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ג. עליית צוות הטנק תוך זמן קצר וללא פקודות לעמדות וירי פגזים לעבר המחבלים, בלמה את ההתקפה בנתיב החדירה והשפיעה על מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ד. החלטת סמ"ר אופיר ציוני ז"ל לצאת עם לוחם נוסף לעבר העמדה בחוף ויצירת מגע עם המחבלים, שבשה את התקפת האויב וסייעה באופן משמעותי לגיבוש תמונת המצב ולהיערכות הבסיס לקראת חדירת המחבלים.

2. "כוננות עם שחר"

א. כלל הכוחות הלוחמים בפלוגה נערכו כנדרש למצב "כוננות עם שחר", עפ"י הנהלים והפקודות שהיו באותה העת. אולם, נוכחותו של חפ"ק הסמ"פ במש"א ארז בזמן "כוננות עם שחר", פגעה במהירות התגובה, בפיקוד ושליטה ובכשירות הכוח (כוח החפ"ק היה חסר וללא גשש שנשאר בבסיס).

ב. כוחות הפלוגה היו מרוכזים ב-2 נקודות עיקריות בלבד: מש"א ארז וצק"ם חוף. פריסת הכוחות למרחבים נוספים הייתה מסייעת יותר למהירות התגובה לאירועים ולהגנה טובה יותר בתחילת המתקפה.

3. התנהגות בספיגה

א. אין הבנה שמטח רקטות ופצמ"רים הוא סימן מעיד לקראת פשיטה וצורך בתגבור עמדות, ולכן לא ננקטו פעולות היערכות מתאימות: תאג"ד ממוגן שנוסע מחוף זיקים למחנה יפתח, כוח הכוננות על גבי ה"סוואנה" שנכנס להתמגן במש"א ארז, קיפול של עמדת החוף ובתוך כך גם את עמדת הש"ג האחורי למרחב הממוגן במגורים.

ב. קיפול העמדות במש"א ארז ובגזרה לטובת כניסה למרחב מוגן, פגע במהירות התגובה לפשיטות ובמענה המבצעי.

ג. עמדות השמירה מחויבות להיות ממוגנות מספיגת ירי תמ"ס, לרבות עמדת החמ"ל הפלוגתי, וזאת כדי לאפשר ללוחמים להישאר ולהגן בעמדתם ואף לתגברה מבלי לפגוע בהתמגנות שלהם.

ד. התנהגות מבצעית נכונה של סמ"ר אופיר ציוני ז"ל ביציאה לעמדה על החוף במקום להיכנס למרחב מוגן. ה. החלטה מבצעית נכונה של סרן איתי מאור ז"ל, על יציאה מיידית לקו המגע וכך גם של מפקד הטנק.

4. העתודה הגדודית

מיקום פלוגת העתודה במעבר ארז על קו המגע, גרמה לכך שלגדוד לא היה כוח עתודה זמין ובכך יכולת השפעה הגדודית על הקרב הייתה מוגבלת מאד.

ראויים לציון

צוות התחקור מציין כי פעילותם של חוליית הסיור, מפקד הכיתה שנפל, צוות הטנק ולוחמים נוספים שלחמו בקרבות, תוך חתירה למגע, אומץ לב, מקצועיות, נחישות ורעות, ראויה לציון.