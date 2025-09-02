כיכר השבת
תיעודים חדשים מהרצועה

עשרות מחבלים חוסלו, תשתיות הושמדו | כך נראית הלחימה בעזה

סגן מפקד פלוגת זייתון חוסל | מחבל שהשתתף בטבח הנוראי בבוקר שמחת תורה חוסל לצד עשרות מחבלים נוספים | תשתיות טרור הושמדו • הלחימה ברצועת עזה נמשכת (צבא)

תקיפת תשתיות צבאיות ומחבלים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל )

במהלך החודש האחרון, בפעילות משותפת של כוחות אוגדה 99 ושב"כ, חוסלו עשרות מחבלים אשר פעלו להוצאה של מתווי טרור נגד כוחות בצפון ובמרכז רצועת .

בצה"ל ציינו כי במסגרת הפעילות, חוסל המחבל אחמד אבו דף, ששימש משנת 2024 כסגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון.

כחלק מתפקידו הוא תכנן, הכווין והוציא עשרות מתווים ומארבים נגד כוחות צה"ל, בנוסף פעל על מנת לגייס מחבלים נוספים ל.

מחבלים שחוסלו

כמו כן, באחת מהפעילויות, חוסל המחבל טאלב צדקי טאלב אבו עטיוי, מפקד צוות נוח'בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת חטיבת האש 990 ובשיתוף הכוחות המתמרנים, תקף והשמיד מבנים צבאיים במרחבים שג'אעיה וזייתון, אשר שימשו כמקום מפגש של מחבלי חמאס וגא"פ לתכנון פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר