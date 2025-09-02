כיכר השבת
נערכים לכניסה

צה"ל מפרסם: כך נראות ההכנות להרחבת המלחמה ברצועת עזה

דובר צה"ל פרסם היום תיעודים מההכנות להרחבת המערכה הקרקעית ברצועת עזה וקליטת חיילי המילואים לשם כך | בין תיקוני הרק"מ לאריזת החבילות האישיות למשרתי המילואים, צה"ל נערך לכניסה לעיר הטרור (צבא)  

(צילום: דובר צה"ל)

לקראת הרחבת המערכה, דובר צה״ל מסר היום (שלישי) כי בימים האחרונים מבוצעת היערכות לוגיסטית ומבצעית רחבה, הכוללת חלוקה מלאה של אמצעי לחימה, ציוד אישי וציוד טקטי ללוחמים, בהתאם למשימותיהם הצפויות.

כחלק מההיערכות הוקמו מתחמי שהייה ממוזגים עם תשתיות מים, חשמל, מקלחות ושירותים, במטרה להבטיח תנאי שהייה מיטביים למשרתים בשטח.

הכשרת כלי הרק״מ מתבצעת תחת אש על ידי אנשי הטכנולוגיה והאחזקה של פיקוד הדרום, שמבצעים תיקונים מורכבים ישירות בחזית. במקביל, הלוחמים משלימים סדרת אימונים בלחימה בשטח בנוי ופתוח, כדי להעלות את כשירותם לקראת המשימות הקרובות.

אגף כוח האדם מרחיב את התמיכה למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, ומספק מעטפת אישית ככל האפשר. צה״ל הדגיש את הערכתו הרבה למשרתי המילואים על תרומתם לביטחון המדינה והתחייב להמשיך לפעול להבטחת תנאי שירות ראויים ולחלוקת עומסים מיטבית.

צפו בתיעוד שמפרסם צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

