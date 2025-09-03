משרד הביטחון: הלווין 'אופק 19' נכנס למסלולו בחלל

מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) שבמשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו אמש (שלישי) בשעה 22:30 בהצלחה את לוויין התצפית המכ"מי 'אופק 19' לחלל.

השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים תלת שלבי מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

בשיגור השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש מפא"ת במשרד הביטחון ד"ר דני גולד ומנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי.

במשרד הביטחון מעדכנים הבוקר כי על פי תכנית השיגור המקורית, נכנס הלוויין למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר סדרת בדיקות ראשוניות מוצלחות.

מהנדסי מנהלת החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם מהנדסי מפעל 'חלל' בתעשייה האווירית, ממשיכים בסדרת הבדיקות שתוכננו מראש, עד לכניסתו של הלוויין לפעילות מלאה בתקופה הקרובה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג שצפה בשיגור הלווין ׳אופק 19׳ ממרכז הבקרה יחד עם בכירי מערכת הביטחון והתעשייה האווירית, אמר: "התרגשתי לראות את השיגור של ׳אופק 19׳ לווין made in Israel. מרגש לראות את היכולות הפנטסטיות של התעשיות הישראליות.

"עבודה של שנים יוצאת מן הכלל, מרגשת, ממוקדת שהגיעה למקומות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין. אנחנו לא רק סטארט-אפ ניישן, אנחנו ספייס ניישן, ישראל חייבת להיות בחלל, שם עתיד האנושות, יש לכך יכולות אסטרטגיות חשובות ביותר, בוודאי בזירה שבה אנחנו עוסקים.

"אני מברך את התעשיה האווירית, את מערכת הביטחון, את מפא״ת, את משרד הביטחון, את כל השותפים במלאכה החשובה הזאת. זו עוד הוכחה שאנחנו עם יחיד ומיוחד, אין כמו מדינת ישראל".

הלוויין 'אופק 19' פותח על בסיס ניסיון שצברו מערכת הביטחון והתעשייה האווירית בפיתוח סדרת לווייני התצפית המתקדמים "אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988. הלוויין ׳אופק 19׳ הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות.

תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר. התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע״ד ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.