בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום, חוסל בשבוע שעבר במרחב נוציראת, המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה אשר שימש כראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין ברצועת עזה, הארגון שחטף והחזיק בבני משפחת ביבס.

במסגרת תפקידו כראש ארגון הטרור, עסק בגיוס מחבלים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל, באמצעותם קידם והוציא לפועל פיגועים ופעולות טרור.

במערכת הביטחון הסבירו כי במהלך המלחמה ארגון הטרור בראשותו היה מעורב בקידום פיגועים בשטח ישראל ונגד כוחות צה״ל הפועלים ברצועת עזה.

המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה מונה לתפקיד ראש ארגון הטרור לאחר ששלושת ראשי הארגון הקודמים חוסלו בתקיפות צה"ל בחודשים האחרונים. חיסולו מהווה פגיעה בהכוונת הטרור מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון ובתוך ישראל.

מצה"ל נמסר: "מחבלי ארגון הטרור כתאא׳ב אלמג'האדין, לקחו חלק משמעותי בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, היו שותפים למעשי חטיפה ורצח זאת מבלי שהכירו את תוכניות ארגון הטרור חמאס, אלא כמימוש וניצול מתווי הטרור של חמאס בשטח המדינה.

"צה"ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".