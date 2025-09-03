כיכר השבת
צפו בתיעוד מרגע החיסול

קידם פיגועים | צה"ל חיסל את ראש ארגון הטרור שהחזיק במשפחת ביבס

צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ארגון הטרור כתאא׳ב אלמג'האדין ברצועת עזה | במערכת הביטחון הוסיפו כי  אלמג'האדין  קידם מתווי טרור ביהודה ושומרון (חדשות)

תיעוד מהחיסול (צילום: דובר צה"ל)

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום, חוסל בשבוע שעבר במרחב נוציראת, המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה אשר שימש כראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין ברצועת , הארגון שחטף והחזיק בבני משפחת ביבס.

במסגרת תפקידו כראש ארגון הטרור, עסק בגיוס מחבלים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל, באמצעותם קידם והוציא לפועל פיגועים ופעולות טרור.

במערכת הביטחון הסבירו כי במהלך המלחמה ארגון הטרור בראשותו היה מעורב בקידום פיגועים בשטח ישראל ונגד כוחות צה״ל הפועלים ברצועת .

המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה מונה לתפקיד ראש ארגון הטרור לאחר ששלושת ראשי הארגון הקודמים חוסלו בתקיפות בחודשים האחרונים. חיסולו מהווה פגיעה בהכוונת הטרור מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון ובתוך ישראל.

מצה"ל נמסר: "מחבלי ארגון הטרור כתאא׳ב אלמג'האדין, לקחו חלק משמעותי בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, היו שותפים למעשי חטיפה ורצח זאת מבלי שהכירו את תוכניות ארגון הטרור חמאס, אלא כמימוש וניצול מתווי הטרור של חמאס בשטח המדינה.

"צה"ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר