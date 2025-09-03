חלוקת ציוד טקטי ללוחמי המילואים לפני כניסתם לרצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל בהובלת זרוע היבשה, נערך להעלאת כשירות מבצעית עבור כוחות המילואים המגוייסים לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב'".

בשבועות הקרובים הכוחות יעברו סדרת אימונים, במהלכם יבצעו תרגילי לוחמה בשטח פתוח ובנוי לחיזוק הכשירות המבצעית ברצועת עזה. כחלק מהמאמץ בוצע בהובלת זרוע היבשה רכש של ציוד ואמצעי לחימה מתקדמים, ביניהם רחפנים לדרג המ״מ והמ״פ שיאפשרו מעטפת טקטית ורחבה ללוחמי המילואים.

לוחמים בחטיבת יפתח ( צילום: דובר צה"ל )

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה דואג למעטפת הכוללת ציוד אישי, מענה בתשתיות, שמירה על כשירות הכלים, הכנסת אספקה באמצעות מבצעיים לוגיסטיים מדי יום, ומתן טיפול רפואי לצד מענה רפואי ונפשי ללוחמים וללוחמות.

בצה"ל מציינים כי "לוחמי המילואים מהווים נדבך מרכזי והכרחי בהגנה על אזרחי מדינת ישראל וביטחון המדינה וצה"ל ימשיך ללוותם בכל עת".

כחלק מהיערכות צה״ל לקליטת משרתי המילואים בוצעו הכנות במגוון תחומים, באשר ל"מערך האימונים", הוקמו שמונה לשביות עץ חדשות ואחד עשר נוספות בתהליך הקמה. כמו כן הוקמו שבעה בתי ירי בבא״חים השונים ובבית הספר לקומנדו ובנוסף הוקם מתקן המתאים לאימונים באש חיה ולאימוני תת״ק והוקמה מנהלת תרגילים ייעודית.

בתוך כך, בחודשים הקרובים יחל רכש האמרים ורחפנים, כאשר לראשונה יהיה רחפן לכל מ״מ ומ״פ במילואים. הרחפנים ישמשו למודיעין, תקיפה וזיהוי מקדים.

מתחילת הלחימה הוסמכו כ-3,500 אנשי מילואים על רחפן איסוף טקטי (איבו), כ-1400 על רחפן פנים מבנה (אווטא) וכ-270 על רחפן מתאבד (עטלף).

כ-630 נהגים הוכשרו לנהיגה בתנאי שטח מבצעיים ביום ובלילה. כלל חטיבות המילואים המגויסות מקבלות מעטפת אימונים הכוללת שטחי אש, צוותי הדרכה ייעודיים ותרגילים ברמת מ״מ ומ״פ. בנוסף להכשרות צמ״ה, רחפנים והכשרת מחלקות חבלה.

הוכשרו מעל 400 קציני מילואים בדרג מ״מ-מ״פ ויותר מ-500 קציני תומכ״ל. כ-300 לוחמי מילואים הוכשרו בקורס חובשים ייעודי וכ-60 אנשי מילואים חזרו מפטור לצורך הכשרת צמ״ה.

בפיקוד הדרום הוקמו מאות מתחמי שהייה חדשים, ממוזגים ומרווחים, מערך מקלחות של מים חמים ותשתיות מלאות של מים חשמל.

למשרתי המילואים סופק כלל הציוד האישי מהימ״חים המבצעיים, הוחלפו מדים ונעליים בהתאם לצורך. לכל חטיבה נופקו הכלים ואמצעי הלחימה, לכל גדוד סופק סט של רכבים לטובת המענה בהגנה ובתמרון.

מדיי יום מתקיימים מבצעים לוגיסטיים שמכניסים עד לכוחות את המזון והציוד הנדרשים. הלוחמים יתוספקו בהתאם לתפריט שהוגדר מראש לצד קיטים לבישול עצמי בשטח, גנרטורים, אמצעי מיזוג שונים ואמצעי שהייה.

לצד הכוחות הלוחמים פועלים צוותי הרפואה בשטח להצלת חיים ולמתן טיפול רפואי מיטבי. מענה נפשי הכולל קב״נים בשטח, הכנות מנטליות ומוקד בריאות הנפש.

