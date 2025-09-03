אחרי חיסול צמרת הממשל החות'י, בתימן רוצים נקמה. הערב (רביעי) חושף דובר צה"ל כי הטיל שנורה הבוקר מתימן לעבר ישראל - היה טיל קרקע קרקע עם חימוש מתפזר.

"הבוקר, יורט טיל קרקע-קרקע ששוגר על ידי שלטון הטרור החות'י משטח תימן לעבר מדינת ישראל. לאחר בדיקה בשטח, עלה כי שלטון הטרור החות'י השתמש בטיל קרקע-קרקע מתפזר", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר: "צה"ל קורא לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, לגלות אחריות וערנות נוכח נפלים וחפצים לא מזוהים, להתרחק מהמקום ולדווח על כך מיידית למשטרת ישראל".

טיל מתפזר הוא בעל פוטנציאל נזק גדול יותר, שכן חלקיו אינם נוחתים רק במקום אחד אלא במספר מקומות. יירוט שלו נחשב גם הוא למעט יותר מורכב.

היום שיגרו החות'ים לעבר ישראל טילים פעמיים ביממה אחת. הפעם הראשונה הייתה בבוקר והפעם השנייה בשעות הערב המוקדמות. בשני המקרים הטילים יורטו ואין דיווחים על נפגעים או על נזק.

אתמול כתב שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".

בתחילת השבוע, לאחר חיסול רוב ממשלת החות'ים, איים מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, כי "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".

ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר האיום: "מזה זמן אני מבטיח לכם, ולאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה״ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן.

"חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנעא. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות׳י. אל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת – ועוד איך היא מתממשת.

"במכה קטלנית, צה״ל חיסל את רוב הממשלה של החות׳ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".