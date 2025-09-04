בחמאס פרסמו אמש (רביעי) הודעה דרמטית לפיה, הם מוכנים לעסקה כוללת לסיום המלחמה, הרקע להודעה הוא החשש של חמאס מכיבוש העיר עזה. נציג צה"ל חשף בדיון סגור, כי לכיבוש העיר יש משמעות סימבולית.

לאחר הכרזת הרמטכ"ל אתמול על התחלת המבצע לכיבוש עזה, בחמאס נלחצו ושחררו הודעה כביכול הם מוכנים לעסקה כוללת. ההודעה באה להתסיס את השיח בישראל ובניסיון לגרום לכך שהמבצע לכיבוש לא יתחיל.

בתוך כך, הבוקר נחשף בכאן רשת ב', ציטוטים של בכיר בצה"ל, שהשתתף בדיון הסגור של ועדת חוץ וביטחון, שם הוא התייחס לכיבוש עזה.

הבכיר נשאל על ידי חבר הכנסת עמית הלוי, מדוע הוא חושב שכיבוש העיר יכניע את חמאס והשיב: "לא אמרתי שיזיז את חמאס, זה בכלל לא בטוח. אך יש לעיר משמעות סימבולית".

בהמשך הוא הסביר על החשיבות המוראלית בכיבוש העיר למען הצלחות מטרות המלחמה ואף העריך כי בעיר נשארו 800 אלף עזתים.

חמאס כאמור מבין את החשיבות המוראלית בכיבוש העיר והוא עושה הכל לחסום את המבצע של צה"ל, גם בפו הדיפלומטי.

ארגון הטרור, מנסה להפעיל לחץ כבד על מצרים, קטאר וסעודיה שיפעילו לחצים על ישראל לעצור את המבצע, וזאת מכיוון שהוא הסכים למתווה המתווכות.

אך בישראל כאמור מתנגדים לנסיגה מלאה מהרצועה, וכן לא מוכנים לסיים את המלחמה מבלי שחמאס יתפרק מנשקו.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר: "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע:

1. שחרור כל החטופים.

2. פירוק החמאס מנשקו.

3. פירוז הרצועה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל".

עוד אמר נתניהו: "רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".

הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי ניתח בעמוד שמפעיל בוואטספ כי "עצם פרסום ההודעה מעיד על תחילתו של לחץ בחמאס, אבל אין לראות בזה התגמשות במשא ומתן".

לדבריו, "יש לראות בזה ניסיון להתחיל מהלך של להביא את ישראל לשולחן המשא ומתן כדי לעצור את המבצע הצבאי.חמאס מתחיל להבין שישנם מהלכים צבאיים סביבו, שמראים שישראל רצינית. דרישה לחזור למשא ומתן עכשיו תשבש את פינוי האוכלוסייה שחמאס כל כך רוצה לעצור".

מוקדם יותר הערב גיבה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הדרישה הישראלית להגיע רק לעסקה כוללת שתביא את כל החטופים שבשבי ולא להסתפק בעסקה חלקית.

בציוץ שפרסם בשעות אחר הצהרים, שעון ישראל, כתב טראמפ: "תגידו לחמאס להחזיר מיד את כל 20 החטופים, לא 2 או 5 או 7, והדברים ישתנו במהירות. זה יגמר!"