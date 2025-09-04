חברת הכנסת מרב מיכאלי טענה בפוסט שפרסמה הבוקר (חמישי) שחמאס נכנע בעצם לתנאים של נתניהו, ואשר על כן אין עוד "תירוץ" לראש הממשלה לדחות את העסקה הכוללת שהציע ארגון הטרור.

וכך כתבה הבוקר אשת השמאל: "‏חמאס מציעים עסקה כוללת, מוכנים לממשלת טכנוקרטים ולוותר על שליטה ישירה בעזה. זה מה שנתניהו אמר שהוא רוצה, עכשיו הוא קורא לזה ספין. כל פעם מחדש נתניהו מוכיח שהוא המכשול להחזרת החטופים והחטופה, לסיום המלחמה והחזרת החיילים, שהוא המכשול שעומד בין מדינת ישראל לבין עתיד טוב יותר לילדינו. כולנו נשלם את המחיר".

אמש, פרסם חמאס את ההודעה בה נכתב כי הוא מסכים לשחרור כל החטופים תמורת "אסירים".

"הסכם זה יסיים את המלחמה ברצועת עזה, יוביל לנסיגת כל כוחות הכיבוש מכל רצועת עזה, יפתח את המעברים כדי לאפשר כניסת כל צרכי הרצועה, ויתחיל בתהליך השיקום.

התנועה חוזרת גם על הסכמתה להקים ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שינהל את כל ענייני רצועת עזה וייקח על עצמו את אחריותו באופן מיידי בכל התחומים".

ובכן, מהודעת חמאס עולה כי ארגון הטרור מתנגד לשלוש דרישות עיקריות של ישראל - אגב, בראשונה תומכות גם צרפת, בריטניה ארה"ב ומדינות רבות נוספות.

1. ישראל דורשת פירוז מלא של הרצועה ולקיחת הנשק מידיו של חמאס. בהודעת חמאס אמש לא נכתב בשום חלק כי הוא מוכן למסור את נשקו, מה שימנע ממנו לטבוח שוב באזרחי ישראל בעוד עשור או פחות.

2. ישראל דורשת שליטה ביטחונית מלאה על עזה - לכל הפחות בתקופה הראשונה. גם לזה חמאס לא מסכים. בהודעה דרש חמאס נסיגה מוחלטת.

3. ישראל דורשת בכל הסדר עתידי להמשיך לשלוט באזור החיץ כדי למנוע חדירות ליישובים, כאמור גם את זה חמאס לא מוכן לקבל בשום הסכם.

פרשנים בישראל אומרים שדבריו של חמאס נועדו בעיקר לאוזניים אמריקניות, וכי אין באמת שום שינוי בעמדתו של ארגון הטרור, בניגוד לדבריה של חברת הכנסת מיכאלי שהציגה את ההודעה הדמגוגית של חמאס - כהסכמה עם נתניהו.