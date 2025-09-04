ברקע אזהרות השב"כ: נתניהו בדיון בלשכתו על הסלמה אפשרית ביו"ש

ראש הממשלה מכנס הערב (חמישי) דיון ביטחוני בלשכתו, העוסק בגזרת יהודה ושומרון, ברקע החשש בישראל מהסלמה אפשרית. תחילה, תוכנן הדיון לעסוק גם באפשרות החלת ריבונות על חלק מהשטחים, כתגובה ישראלית להכרזה הצפויה של שורת מדינות במדינה פלסטינית, אך לבסוף רה"מ דחה את העיסוק בסוגיה בדיון הערב.

בישיבה נוכח מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים רסאן עליאן הגיע לישיבה למסור לשרים סקירה על מצב הרשות הפלסטינית והאפשרות להסלמה ביו״ש.

השר בן גביר אמר בישיבה כי "צריך לצאת מהקונספציה גם ביו"ש ולדרוש את פירוק הרשות הפלסטינית ומיטוט הכלכלה שלה גם במחיר זה שלא תהיה נורמליזציה עם סעודיה".

על פי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן, הרמטכ״ל אישר תכנית הכרעה באיו"ש בהמשך לבקשת שר הביטחון, במידה ויתרחש תרחיש קיצון.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון מסמנים את חודש ספטמבר כקריטי, במקביל לעצרת באו״ם והתפתחויות מדיניות. לדבריהם, "במידה ויהיו פיגועים, נעבור להקפאה בעזה, והלוחמים יעברו לאיו"ש, לרבות טנקים ונמ״רים, עד להכרעה".

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12 כי בשב"כ התריעו בפני הדרג המדיני באחרונה כי הם מתחילים לראות "סימני התפוררות של הרשות", זאת בשל המצב הכלכלי קשה, אחוזי האבטלה הולכים וגדלים, והעובדה שאנשי המנגנונים לא מקבלים משכורות או מקבלים משכורת זניחה. לדבריהם, הפרמטרים האלה עלולים לייצר "כאוס והתלקחות".