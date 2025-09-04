כיכר השבת
חשש מתרחיש קיצון

ברקע אזהרות השב"כ: נתניהו בדיון בלשכתו על הסלמה אפשרית ביו"ש

ברקע החשש בישראל מהסלמה אפשרית בגזרת יהודה ושומרון, ראש הממשלה מכנס הערב דיון ביטחוני בלשכתו בהשתתפות אלוף פיקוד המרכז והמתפ"ש | הרמטכ״ל אישר תכנית הכרעה באיו"ש במידה ויתרחש "תרחיש קיצון" | בשב"כ מזהירים מפני התפוררות הרשות הפלסטינית שתביא 'כאוס והתלקחות' (ביטחון) 

דיון ביטחוני בלשכת רה"מ | ארכיון (צילום: קובי גדעון לע"מ)

ראש הממשלה מכנס הערב (חמישי) דיון ביטחוני בלשכתו, העוסק בגזרת יהודה ושומרון, ברקע החשש בישראל מהסלמה אפשרית. תחילה, תוכנן הדיון לעסוק גם באפשרות החלת ריבונות על חלק מהשטחים, כתגובה ישראלית להכרזה הצפויה של שורת מדינות במדינה פלסטינית, אך לבסוף רה"מ דחה את העיסוק בסוגיה בדיון הערב.

בישיבה נוכח מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים רסאן עליאן הגיע לישיבה למסור לשרים סקירה על מצב והאפשרות להסלמה ביו״ש.

השר בן גביר אמר בישיבה כי "צריך לצאת מהקונספציה גם ביו"ש ולדרוש את פירוק הרשות הפלסטינית ומיטוט הכלכלה שלה גם במחיר זה שלא תהיה נורמליזציה עם סעודיה".

על פי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן, הרמטכ״ל אישר תכנית הכרעה באיו"ש בהמשך לבקשת שר הביטחון, במידה ויתרחש תרחיש קיצון.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון מסמנים את חודש ספטמבר כקריטי, במקביל לעצרת באו״ם והתפתחויות מדיניות. לדבריהם, "במידה ויהיו פיגועים, נעבור להקפאה בעזה, והלוחמים יעברו לאיו"ש, לרבות טנקים ונמ״רים, עד להכרעה".

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12 כי בשב"כ התריעו בפני הדרג המדיני באחרונה כי הם מתחילים לראות "סימני התפוררות של הרשות", זאת בשל המצב הכלכלי קשה, אחוזי האבטלה הולכים וגדלים, והעובדה שאנשי המנגנונים לא מקבלים משכורות או מקבלים משכורת זניחה. לדבריהם, הפרמטרים האלה עלולים לייצר "כאוס והתלקחות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר