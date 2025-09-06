צה"ל השמיד רב-קומות נוסף בעזה; שר הביטחון: "ממשיכים" | תיעוד

צה"ל הודיע היום השמיד בניין רב-קומות נוסף ששימש את מחבלי חמאס בלב האוכלוסייה האזרחית בעיר עזה. לפי צה"ל המחבלים התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה"ל במרחב. שר הביטחון ישראל כ"ץ שיתף את סרטון הפצצת הבניין בעזה וכתב: "ממשיכים".

לפי צה"ל, "המחבלים התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב". עוד נמסר כי הבניין מולכד עם מטעני נפץ רבים לקראת הגעת הלוחמים לעיר במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'".

סמוך לאותו רב-קומות הוקמה תשתית תת-קרקעית ממנה מחבלים הכווינו פעילות טרור נגד לוחמים. כשעה וחצי לפני התקיפה, פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לשוהים באזור של המבנה, שם מאוכלסות לפי הפלסטינים מאות משפחות.

צה"ל ציין כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אישי לפעולות טרור. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

בצה"ל הזהירו כבר אתמול כי בימים הקרובים יותקפו בניינים נוספים - אחרי שבין השאר זוהה כי חמאס הטמין בסביבתם מטעני חבלה ונערך להשתמש בהם כדי לפגוע בכוחות.