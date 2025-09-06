כיכר השבת
"מרכבות גדעון ב'"

צה"ל השמיד רב-קומות נוסף בעזה; שר הביטחון: "ממשיכים" | תיעוד

צה"ל הודיע היום השמיד בניין רב-קומות נוסף ששימש את מחבלי בלב האוכלוסייה האזרחית בעיר . לפי צה"ל המחבלים התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה"ל במרחב. שר הביטחון ישראל כ"ץ שיתף את סרטון הפצצת הבניין בעזה וכתב: "ממשיכים".

View post on X

לפי צה"ל, "המחבלים התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב". עוד נמסר כי הבניין מולכד עם מטעני נפץ רבים לקראת הגעת הלוחמים לעיר במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'".

סמוך לאותו רב-קומות הוקמה תשתית תת-קרקעית ממנה מחבלים הכווינו פעילות טרור נגד לוחמים. כשעה וחצי לפני התקיפה, פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לשוהים באזור של המבנה, שם מאוכלסות לפי הפלסטינים מאות משפחות.

צה"ל ציין כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אישי לפעולות טרור. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

בצה"ל הזהירו כבר אתמול כי בימים הקרובים יותקפו בניינים נוספים - אחרי שבין השאר זוהה כי חמאס הטמין בסביבתם מטעני חבלה ונערך להשתמש בהם כדי לפגוע בכוחות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר