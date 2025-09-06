"מנהלת החימושים": המענה הישראלי לאמברגו הנשק בזמן המלחמה

לאחר שישראל סבלה מאמברגו נשק מצד שורת מדינות מובילות - כולל מידידתה הקרובה: ארצות הברית, הדרג המדיני הנחה להקים גוף חדש שתפקידו יהיה לעקוב אחר פערים ולחזק את יכולת החימוש הישראלית. זאת, כמענה לאמברגו שמדינות מטילות על ישראל, וכן כדי לצמצם את התלות הישראלית בארה"ב. כך נחשף הערב (מוצאי שבת) בחדשות 12.

על פי הדיווח של ירון אברהם, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הנחו להקים את הגוף החדש, שייקרא "מנהלת החימושים", שחלק מתפקידו יהיה במסגרת ניהול המלחמה, אך גם מיועד להוות הכנה לעתיד. בדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בין הדרג המדיני למערכת הביטחון, הצורך במנהלת התחדד. בראשה של המנהלת יעמוד מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם.

על פי הדיווח, אלו יהיו תפקידי המנהלת החדשה:

איתור פערי חימוש והיערכות מול איומים עתידיים.

ניהול הסכמים עם מדינות זרות בתחום אספקת חימושים, שיתופי ייצור והעברת ידע.

ריכוז המעקב אחר מלאי לאומי של חימושים קריטיים.

פיתוח יכולות ייצור חירום ותפוקה מהירה בשעת מלחמה או הסלמה.

תיאום בין דרישות צה"ל וגורמי הביטחון לבין יכולות התעשייה הביטחונית.

יצירת ממשק מרכזי בין משרד הביטחון, צה"ל, משרד האוצר, משרד הכלכלה, ורשויות רגולציה אחרות.

כזכור, במהלך השנתיים האחרונות ישראל נאלצה להתמודד עם הפסקת משלוחי חימושים של ארה"ב לישראל על רקע הכניסה לרפיח והאיומים באמברגו נשק של שר ההגנה לשעבר אוסטין ושר החוץ לשעבר בלינקן - אם לא יוגדל הסיוע ההומניטרי לעזה.