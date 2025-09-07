כיכר השבת
ממרכז הרצועה

"חמאס עדיין כאן" | שני שיגורים מרצועת עזה לעבר נתיבות והעוטף

שני שיגורים זוהו הבוקר ממרכז רצועת עזה לעבר נתיבות והעוטף | האחד יורט והשני נפל בשטח פתוח | שר החינוך קיש: "החובה שלנו ברורה – להשיב את כל החטופים ולהשמיד את חמאס" (צבא)

יירוט. ארכיון

ארגון הטרור חמאס שיגר הבוקר רקטות לעבר העיר נתיבות ויישובי עוטף הרצועה, טיל אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח.

בשעה 07:44 נשמעו אזעקות בנתיבות, זמרת, שובה, כפר מימון ותושיה, עלומים וסעד. תושבים דיווחו על הדי פיצוצים.

דקות לאחר האזעקות וקולות היירוטים, דובר צה"ל מסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו בנתיבות ובמרחב עוטף , זוהו שני שיגורים שחצו ממרכז רצועת לעבר שטח הארץ. אחד מהם יורט והשני נפל בשטח פתוח".

שר החינוך, יואב קיש, אמר הבוקר בתגובה לירי: "השיגורים מעזה והיירוטים מעל נתיבות מזכירים: חמאס עדיין כאן. החובה שלנו ברורה – להשיב את כל החטופים ולהשמיד את חמאס".

לדבריו: "הדרך היחידה להשיג זאת היא בכוח ובלחץ צבאי מסיבי, בדיוק כפי שהנחה הקבינט. חייבים להשלים את מטרות המלחמה ואסור לנו לאפשר לחמאס להמשיך למרוח אותנו כפי שעשה חודשים".

