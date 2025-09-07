כיכר השבת
כן יאבדו

דיווחים בעזה: צה"ל חיסל את מפקד מערך הייצור בחמאס - בן למשפחת טרור ותיקה

בעזה מדווחים כי צה"ל חיסל את מוא'מן פתחי פרחאת, המכונה "אבו אלקסאם", שהיה אחראי על מערך הייצור של הזרוע הצבאית בחמאס |פרחאת חמק מניסיון חיסול ביומו השני של מבצע "שומר החומות" ומאז עלה והתחזק מעמדו עד לחיסולו | ארבעת אחיו של פרחאת חוסלו ונהרגו במהלך ניסיונות לפגע בישראל (חדשות)

מחבלי חמאס (צילום: מהרשתות הערביות)

בעזה מדווחים היום (ראשון) כי צה"ל חיסל הלילה את מוא'מן פתחי פרחאת, המכונה "אבו אלקסאם", שהיה אחראי על מערך הייצור של הזרוע הצבאית של . פרחאת חמק מניסיון חיסול ביומו השני של מבצע "שומר החומות" ומאז עלה והתחזק מעמדו עד לחיסולו לפנות בוקר.

על פי הדיווחים, פרחאת חוסל לפנות בוקר, מעט לפני 02:00, בתקיפה על אוהל בבית הספר אלפראבי בעיר . יחד עמו נהרגו אשתו וילדיו, סה"כ 8 הרוגים בתקיפה.

פרחאת נחשבת בעזה למשפחה מיוחסת מאוד. האם, מכונה "אום נצ'אל פרחאת", והיא חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם חמאס. בנוסף לכך היא אמא לחמישה "שהידים" שהיו כולם מחבלי חמאס וזיכו אותה בכינוי "ח'נסאא' פלסטין".

אחיו הבכור של מוא'מן, והמפורסם מבין האחים, הוא נצ'אל פרחאת - שהמציא את רקטת הקסאם הראשונה שהצליחה להגיע לטווח של 2.5 ק"מ - בשיגור שבוצע ביוני 2001 לעבר שדרות. נצ'אל נהרג במהלך ניסיון לחמש את הכטב"מ הראשון של חמאס - "אבאביל 1" באפריל 2003. אז פרסם חמאס כי הוא חוסל בידי ישראל.

אח נוסף, מחמד פרחאת נהרג במהלך פיגוע שביצע במכינה בעצמונה במרץ 2002, שם המתועב רצח חמישה ישראלים. אחים נוספים הם רואד פרחאת שחוסל בתקיפה ישראלית בשנת 2005, ווסאם פרחאת שהיה מג"ד שג'אעיה בחמאס, וחוסל במהלך מלחמת חרבות ברזל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר