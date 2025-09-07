בעזה מדווחים היום (ראשון) כי צה"ל חיסל הלילה את מוא'מן פתחי פרחאת, המכונה "אבו אלקסאם", שהיה אחראי על מערך הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס. פרחאת חמק מניסיון חיסול ביומו השני של מבצע "שומר החומות" ומאז עלה והתחזק מעמדו עד לחיסולו לפנות בוקר.

על פי הדיווחים, פרחאת חוסל לפנות בוקר, מעט לפני 02:00, בתקיפה על אוהל בבית הספר אלפראבי בעיר עזה. יחד עמו נהרגו אשתו וילדיו, סה"כ 8 הרוגים בתקיפה.

פרחאת נחשבת בעזה למשפחה מיוחסת מאוד. האם, מכונה "אום נצ'אל פרחאת", והיא חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם חמאס. בנוסף לכך היא אמא לחמישה "שהידים" שהיו כולם מחבלי חמאס וזיכו אותה בכינוי "ח'נסאא' פלסטין".

אחיו הבכור של מוא'מן, והמפורסם מבין האחים, הוא נצ'אל פרחאת - שהמציא את רקטת הקסאם הראשונה שהצליחה להגיע לטווח של 2.5 ק"מ - בשיגור שבוצע ביוני 2001 לעבר שדרות. נצ'אל נהרג במהלך ניסיון לחמש את הכטב"מ הראשון של חמאס - "אבאביל 1" באפריל 2003. אז פרסם חמאס כי הוא חוסל בידי ישראל.

אח נוסף, מחמד פרחאת נהרג במהלך פיגוע שביצע במכינה בעצמונה במרץ 2002, שם המתועב רצח חמישה ישראלים. אחים נוספים הם רואד פרחאת שחוסל בתקיפה ישראלית בשנת 2005, ווסאם פרחאת שהיה מג"ד שג'אעיה בחמאס, וחוסל במהלך מלחמת חרבות ברזל.