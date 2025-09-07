מחבל הנוח'בה הודה: רוב גדול מתושבי עזה משתייכים לארגוני טרור

מחבל נוח'בה שנלכד לפני כשבועיים סיפק למערכת הביטחון הצצה פנימית להלך הרוח ברצועה, וההשתייכות הארגונית בה. בהקלטה שפורסמה בחדשות 14 נשמע המחבל מודה כי רוב גדול מתושבי רצועת עזה משתייכים לארגוני הטרור.

"כ-70 אחוז מתושבי עזה משתייכים לארגונים חמאס והג'יהאד האסלאמי, הארגונים המפורסמים ביותר שיש אצלנו, והם שולטים בשטח", נשמע המחבל בהקלטה, "כולם משתייכים לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי".

המחבל הוסיף כי לפי דעתו, 70 אחוז מתושבי הרצועה יהגרו למדינות אחרות אם יתאפשר להם: "רוב עזה, אם יצא להם לצאת למצרים, זה לא ישנה להם. העיקר לצאת מהעושק של חמאס שיש אצלנו בעזה".