חמאס: חליל אל חיה לא חוסל - אלו ה"שהידים" במתקפה הישראלית

ארגון הטרור חמאס פרסם היום (שלישי) הודעת גינוי למתקפה הישראלית בקטאר, וטען כי אנשי המשא ומתן לא חוסלו.

במקביל, פרסם ארגון הטרור את שמותיהם של השהידים החדשים, בהם בנו של חליל אל חיה.

ההודעה המלאה:

"הצהרה חשובה:

הניסיון הבוגדני של הכיבוש הציוני להתנקש במשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא, בירת קטאר, היום הוא פשע מתועב, תוקפנות בוטה והפרה בוטה של ​​כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים", כתב ארגון הטרור.

לדברי חמאס, "פשע זה מהווה פגיעה בריבונותה של מדינת קטאר האחות, אשר יחד עם מצרים האחות ממלאת תפקיד חשוב ואחראי בחסות גישור ומאמצים שמטרתם לעצור את התוקפנות ולהגיע להסכם הפסקת אש וחילופי שבויים. דבר זה חושף שוב את אופיו הפלילי של הכיבוש ואת רצונו לערער כל סיכוי להגיע להסכם".

חמאס טען שישראל נכשלה בפעולה. "אנו מאשרים את כישלונו של האויב להתנקש באחינו במשלחת המשא ומתן. בינתיים, מספר מאחינו המרטירים התעלו לדרגות התהילה הגבוהות ביותר, ביניהם:

* השהיד ג'יהאד לבאד (אבו בילאל) – מנהל משרדו של ד"ר ח'ליל אל-חייה

* השהיד חומאם אל-חייה (אבו יחיא) – בנו של ד"ר ח'ליל אל-חייה

* השהיד עבדאללה עבדול ואהיד (אבו ח'ליל) – בן לוויה

* השהיד מואמן חסונה (אבו עומר) – בן לוויה

* השהיד אחמד אל-ממלוך (אבו מאליק) – בן לוויה

אנו מתאבלים גם על השהיד רב"ט בדר סעד מוחמד אל-חומיידי, חבר בכוחות הביטחון הפנימיים של קטאר (לח'וויה).

אנו מבקשים מא-לוהים לרחם עליהם ולהעניק להם שלום נצחי בגן עדן."

לדברי ארגון הטרור, "המתקפה על משלחת המשא ומתן, בעת שדנו בהצעתו האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מאשרת מעל לכל ספק שנתניהו וממשלתו אינם רוצים להגיע להסכם כלשהו ומחפשים במכוון לסכל כל הזדמנויות ולסכל מאמצים בינלאומיים, תוך התעלמות מחיי אסיריהם המוחזקים על ידי ההתנגדות, מריבונותן של מדינות, או מביטחון ויציבות האזור.

אנו רואים בממשל האמריקאי אחראי במשותף עם הכיבוש לפשע זה, בשל תמיכתו המתמשכת בתוקפנות ובפשעי הכיבוש נגד עמנו."

"פשע זה הוכיח כי הכיבוש הציוני מהווה איום מיידי על האזור והעולם, וכי נתניהו מנסה למחוק את מטרתנו הלאומית ואת זכויות עמנו, דוחף אותם לעבר עקירה בכפייה, ממשיך בתוכניותיו הפושעות לרצח עם, טיהור אתני, רעב ועקירה.

אנו, תנועת ההתנגדות האסלאמית (חמאס), קוראים לאומות העולם, לאומות המאוחדות, לכל הכוחות החיים ולאנשים חופשיים בעלי מצפון לגנות את התוקפנות הפושעת הזו נגד מדינת האחות קטאר ולנקוט פעולה דחופה כדי להפעיל לחץ על הכיבוש להפסיק את מלחמתו ברצח העם והטיהור האתני, להשיג צדק לעמנו הפלסטיני ולתמוך בזכותו הלגיטימית לחופש ולהגדרה עצמית.

ניסיון ההתנקשות הפחדן הזה לא ישנה את עמדותינו ודרישותינו הברורות, הכוללות: הפסקה מיידית של התוקפנות נגד עמנו, נסיגה מוחלטת של צבא הכיבוש מרצועת עזה, חילופי שבויים אמיתיים, סיוע ושיקום לעמנו.

אנו מאשרים כי פשעי טרור אלה לא יחלישו את נחישות תנועתנו ואת מנהיגותנו, וגם לא ירתיעו אותנו מלדבוק בזכויות הלאומיות של עמנו ומלהמשיך בדרך ההתנגדות עד שהכיבוש יוסר מאדמתנו ותוקם מדינתנו הפלסטינית העצמאית שבירתה ירושלים", לשון הודעת ארגון הטרור הנבזה.