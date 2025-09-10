"לצד הכאב, לא נעצור" לאחר נפילת ארבעת הלוחמים בקרב: כך פעלו לוחמי חטיבה 401 • תיעוד צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועל בפאתי שכונת שייח רדואן שבעיר עזה | השבוע איבדו בקרב ארבעה לוחמים, והכוחוץ המשיכו להילחם | מפקד החטיבה אמר ללוחמיו: "לצד הכאב, לא נעצור, נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה" (צבא)