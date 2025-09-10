כיכר השבת
"לצד הכאב, לא נעצור"

לאחר נפילת ארבעת הלוחמים בקרב: כך פעלו לוחמי חטיבה 401 • תיעוד

צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועל בפאתי שכונת שייח רדואן שבעיר עזה | השבוע איבדו בקרב ארבעה לוחמים, והכוחוץ המשיכו להילחם | מפקד החטיבה אמר ללוחמיו: "לצד הכאב, לא נעצור, נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה" (צבא)

פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב האירוע (צילום: דובר צה"ל)

צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועל בפאתי שכונת שייח רדואן שבעיר .

הכוחות מחסלים מחבלים, משמידים תשתיות צבאיות ותוואים תת-קרקעיים במרחב של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.

פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור.

במהלך קרב במרחב, שלושה מחבלים פגעו בטנק שאבטח את מגנן כוחות צה״ל.

כתוצאה מהפגיעה נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמל גדי כוטל וסמ״ר אורי למד זכרם לברכה.

קולות קשר מדבריו של מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מ' ללוחמיו (צילום: דובר צה"ל)

לאחר נפילת ארבעת הלוחמים בקרב, מפקד חטיבה 401 אלוף-משנה מ', אמר ללוחמיו: "השבוע שילמנו מחיר כואב ויקר, לוחמים אמיצים וגיבורים שנפלו בזמן שהגנו על חבריהם. לצד הכאב, לא נעצור, נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה".

כוחות חטיבה 401 ממשיכים לפעול בעוצמה ברחבי רצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי ישראל.

פעילות הכוחות בשכונת שייח רדואן דקות לאחר האירוע (צילום: דובר צה"ל)
