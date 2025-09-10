לא להתקרב: מגדל רב קומות בעזה נוסף קיבל הודעת פינוי

מגדל טיבה 2 בעזה

דובר צה"ל פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי בערבית לתושבי מגדל טיבה 2, הנמצא בשכונת רמאל במערב העיר עזה, וכן לאוהלים הסובבים אותו. ההודעה נמסרה לקראת תקיפה מתוכננת של הבניין, כחלק מפעולות צה"ל נגד תשתיות טרור של חמאס ברצועת עזה. טיבה 2 ממוקם בסמוך לנמל עזה ולרחוב הליגה הערבית, וההתרעות נמסרו במיוחד לדיירים ולתושבים באזור כדי לאפשר פינוי מיידי ולמזער את הסיכון לאזרחים. מדובר בבניין נוסף שנבחר לפינוי, לאחר שבשנים האחרונות צה"ל הרס מספר מגדלים ברחבי העיר עזה, בהם נבנו או פעלו תשתיות טרור של חמאס.

הודעת דו"צ למגדל טיבה ( צילום: דובר צה"ל בערבית )

מדובר בהמשך מדיניות מבוקרת של צה"ל, המשלבת אזהרות מוקדמות ופינוי אזרחים לפני פעולות הרס מתוכננות, במטרה לפגוע במטרות טרור תוך שמירה מרבית על חיי האזרחים.

לפי הודעת צה"ל, ההתרעה נמסרה בשפה הערבית והייתה מיועדת לדיירים בכל רחבי השכונה, כולל תושבים הסמוכים לבניין. צה"ל ממשיך לעקוב אחר המצב בשטח ומדגיש כי מי שלא פינה את המקום עלול להימצא בסכנה מיידית.