הרמטכ״ל אמר בסיור עם המפקדים בפיקוד הדרום: ״אנחנו בוחנים מקרוב את שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון, לנגד עיניי ולנגד עיניי המטה הכללי מטרות המלחמה הרב-זירתית כולה״ | צפו (חדשות, ביטחון)

הרמטכ"ל עם המפקדים (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים היום (רביעי) שיח מפקדים ותדרוך לקראת מבצע ׳מרכבות גדעון ב׳, בתדרוך השתתפו מפקדי המטה הכללי, מפקדי החילות ומפקדי האוגדות והחטיבות המתמרנות.

בנוסף, הרמטכ״ל קיים אישור תכניות להמשך עם מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים, שם הוא אמר: "אנחנו מתקדמים לעבר השלבים הבאים במשימת מיטוט שלטון החמאס - זה היעד שלנו. אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה".

צפו בדברי הרמטכ״ל (צילום: דובר צה"ל)

לדבריו: "למולנו שתי מטרות - שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס - אלו הן משימות דורנו".

"כפי שאמרתי בעבר", הוסיף הרמטכ"ל: "אנחנו נתקוף אותם ונרדוף אחריהם בכל מקום - ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים כפי שעשינו ב-24 השעות האחרונות".

הרמטכ"ל בפיקוד דרום (צילום: דובר צה"ל)

לסיום אמר הרמטכ"ל: "אנחנו בוחנים מקרוב את שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון. לנגד עיניי ולנגד עיניי המטה הכללי מטרות המלחמה הרב-זירתית כולה. אנחנו מצויים כבר כמעט שנתיים במלחמה וכעת בשלבים מכריעים בה. אנחנו מייצבים את המציאות לדורות, ככה עלינו לראות זאת״.

