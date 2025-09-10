"ההגנה קורסת": המלחמה שפרצה מיד לאחר טבח השביעי לעשירי עדיין ממשיכה ללוות אותנו עד היום, הרצי הלוי מי שהיה הרמטכ"ל בזמן הטבח הקשה, מסר את גרסתו למה שהתרחש לפני המלחמה ולפעולות צה"ל במהלך הימים הראשונים לאחר הטבח, כך על פי ההקלטות שנחשפו הערב (רביעי) בכאן חדשות.

בהקלטות נשמע הרמטכ"ל לשעבר מספר לתושבי מושב עין הבשורה בעוטף עזה כי "אנחנו יודעים בדיעבד שהם נערכים לזה פעמים לפני 7 באוקטובר ומגיעים קרוב מאוד לביצוע. יש מחלוקת פנימית, וזה לא קורה בסוף. גם בפעמים שלפני, גם בדיעבד, אנחנו לא רואים את הסימנים לכך", לדבריו: "אלה דברים שאנחנו לומדים רק אחרי שמתחילה המלחמה ואנחנו מוציאים מודיעין מתוך רצועת עזה".

על יום הטבח הנורא: "במשך חמש או שש שעות, אוגדת עזה שעשתה המון כדי להגן על המקום הזה, קורסת", לדבריו: "קשה לי מאוד להגיד את זה, אבל ההגנה קורסת בשעות הראשונות. אנחנו נערכים לשישה עד שמונה מוקדי חדירה ומקבלים 40, סביב ששת אלפים מחבלים. ידענו, אבל כמות כלי הרכב שנכנסת פנימה ונלחמת בתגבורת עושה את הדברים קשים".

הלוי אף הוסיף וטען כי "גם בלילה הזה, לצערנו, אין לנו אפילו מישהו שאומר בדיון שהולכת לפרוץ מלחמה. יותר מזה - אין מישהו שמעלה התרעה" טען הלוי, כשהוא מוסיף: "יש סימנים, ובדיעבד היה אפשרות לעשות יותר טוב ויותר נכון. אבל לא הייתה לנו את הזכות לנהל דיון אם זה מלחמה או תרגיל, כפי שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים".