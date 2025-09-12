בתיהם של המחבלים ייהרסו מבצע 'מגן ירושלים' | צפו בפעילות הכוחות בכפרים מהם יצאו המחבלים הנתעבים בעקבות הפיגוע הנורא בצומת רמות, צה״ל פתח במבצע ״מגן ירושלים״ בחטיבת בנימין, במהלכו נעצרו למעלה מ-20 מבוקשים ונתפסו עשרות אמצעי לחימה | הכוחות סרקו מעל 700 יעדים, מיפו את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בירושלים והרסו מבנים בלתי חוקיים | צפו בתיעוד שמפרסם דובר צה"ל (צבא)