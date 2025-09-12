דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) תיעוד מהפלת כלי הטייס הבלתי מאוישים ששוגרו מתימן על ידי המיליצייה החות'ית לעבר ישראל. לפחות עשרה מהם יורטו בידי חיל האוויר.
על פי הודעת דובר צה"ל, בשבוע האחרון, חיל האוויר יירט עשרה כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מתימן. במסגרת שיתוף הפעולה בין מערכי חיל האוויר, נסגרו מעגלים על כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מתימן ויורטו בהצלחה.
עוד נמסר כי "חיל האוויר ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום אווירי בשמי הארץ ולהגן על אזרחי מדינת ישראל".
כזכור, ביום ראשון השבוע כטב"ם חות'י פגע באולם הנוסעים בשדה התעופה רמון הסמוך לאילת, ונגרם נזק למקום. שני עובדי השדה נפצעו קל, בן 63 מרסיסים ובת 52 שנפלה, וכמה בני אדם לקו בחרדה. צוותי מד"א טיפלו בהם בנקודה ופינו את שני הפצועים לבית החולים יוספטל באילת, יחד עם שישה פצועים נוספים באורח קל - שלושה מהם נפגעי חרדה.
