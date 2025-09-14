כיכר השבת
למעלה מ-20 טרוריסטים

מפקדי שטח ומחבלי חמאס שהשתתפו בטבח - חוסלו מהאוויר | תיעוד

צה"ל ממשיך לרדוף את מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בשביעי באוקטובר: במהלך החודש האחרון, חוסלו מפקדי שטח ומחבלים שהשתתפו בטבח | תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)

תיעוד מחיסולי המחבלים (צילום: דובר צה"ל)

בפעילויות של כוחות צה"ל חוסלו ברצועת עזה בחודש האחרון, על-ידי כוחות חטיבת האש 282 מספר מחבלים ומפקדי שטח בארגון הטרור חמאס.

בין המחבלים שחוסלו, יוסף מחמוד מוחמד ג׳ומעה, ראש חוליית מחבלים בארגון הטרור חמאס אשר פשט לקיבוץ עלומים והשתתף בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

המחבל שחוסל כאמור בידי צה"ל, תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל במהלך המלחמה.

תיעוד משיגור רקטת 'בר' לעבר מטרות טרור ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל מדגישים, כי בחודש האחרון, חוסלו על-ידי החטיבה יותר מ-20 מחבלים מארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר