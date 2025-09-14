מפקדי שטח ומחבלי חמאס שהשתתפו בטבח - חוסלו מהאוויר | תיעוד

תיעוד מחיסולי המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

בפעילויות של כוחות צה"ל חוסלו ברצועת עזה בחודש האחרון, על-ידי כוחות חטיבת האש 282 מספר מחבלים ומפקדי שטח בארגון הטרור חמאס.

בין המחבלים שחוסלו, יוסף מחמוד מוחמד ג׳ומעה, ראש חוליית מחבלים בארגון הטרור חמאס אשר פשט לקיבוץ עלומים והשתתף בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. המחבל שחוסל כאמור בידי צה"ל, תכנן והוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל במהלך המלחמה.

תיעוד משיגור רקטת 'בר' לעבר מטרות טרור ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל מדגישים, כי בחודש האחרון, חוסלו על-ידי החטיבה יותר מ-20 מחבלים מארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל".