במהלך השבועות האחרונים פועלים כוחות צה״ל ושב״כ במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, במטרה להשמיד את תשתיות הטרור שנותרו באזור, לאתר ולחסל את שרידי מחבלי הגדוד ולהשמיד את מערך תת־הקרקע שנותר.

לפי התיאור שמסר דובר צה"ל, כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 ובשיתוף כוחות שב״כ, מודיעין ותצפיות, יצאו בשבוע האחרון למבצע ממוקד לאיתור המחבלים האחרונים הפועלים בבית חאנון.

בהכוונת מודיעינית, הופנה המאמץ למרחב ׳הקסבה׳ בעיר - מתוך הערכה כי זהו מוקד הימצאותם של שארית המחבלים שלא סוכלו עד כה.

במסגרת הפעילות, הכוחות המתמרנים במרחב הכווינו כלי טיס של חיל האוויר ובוצעו תקיפות על יעדי טרור במרחב, ובהם פירי מנהרות ותוואי תת־קרקע משמעותי.

לאחר התקיפה, אותרו 11 מחבלים שחוסלו בתוואי בעקבות התקיפות, בהם מחבלים מדרגי הפיקוד בשטח.

דובר צה"ל מסכם כי "הכוחות ממשיכים בימים אלו בסריקות נוספות וימשיכו לפעול על מנת להגן על אזרחי ישראל".