חצי שנה לאחר שהרמטכ"ל אייל זמיר מינה את אלוף (במיל') סמי תורג'מן לעמוד בראש ועדת בדיקה שתבחן מחדש את תחקירי צה"ל על מחדלי הטבח בשמחת תורה, מסקנות הוועדה, שהודלפו הערב (ראשון), כוללות ביקורת חריפה על התחקור הפנימי בצה"ל ומעלה שאלות כבדות לגבי האופן שבו הצבא מנהל תחקירים ומהלכים מבצעיים.

המסקנות של ועדת הבדיקה כבר היו אמורות להתפרסם אך פרסומם נדחה בעקבות היערכויות הצבא לכיבוש העיר עזה, שמחייב את אחדות השורות בצמרת הצבא ואת השקט התעשייתי הנדרש למהלך הרגיש שאמור להיכנס עמוק לתוך שנת 2026.

על פי הדיווח של עומרי מניב בחדשות 12, אחד הממצאים המרכזיים הוא "חור שחור" של שנה ושלושה חודשים בנוגע למסמך "חומת יריחו". בדיווח נכתב כי הוועדה מצאה שתחקיר פיקוד הדרום התחיל רק שלושה חודשים לפני השבעה באוקטובר ולא כלל התייחסות לאירועים שהתרחשו קודם לכן. בכך, נטען ש"הפערים הכרונולוגיים פוגעים בהבנת הכשלים ואי-ההיערכות של צה"ל".

הדו"ח מציין למי נמסר המידע על התוכנית – אך לא נבדק מה נעשה איתו, ואיך אמ"ן, הפיקוד והאוגדות טיפלו נערכו לטפל בו בפועל. כך, שלאורך כל התקופה, מאוגוסט 2022 ועד לשבעה באוקטובר – לא התקיים מעקב רציף ומסודר, מה שהותיר חור שחור בתחקירים.

עוד עולה מהדוח שתחקירי צה"ל לא עסקו ב"תרבות הארגונית הקלוקלת" ובמידע קריטי שלא הגיע לצמרת הצבא.

בנוסף, נמתחה ביקורת על הקשר הלקוי עם הרבש"צים והקשר עם גורמי המשטרה, שהיו אמורים לתמוך בתכנון ההגנה על היישובים וגבולות הגזרה.

בנוסף, הדו"ח מצביע על כשלים בתקשורת הפנימית של הצבא: אחידות דעה שמגבילה דיווחים, חוסר העברת מידע קריטי למטה, והיעדר התייחסות למידע מודיעיני כמו דיווחי הנגדת מ-8200 על אימוני חמאס וקיומה של "מסיבת הנובה".

מדובר צה"ל נמסר: "דו"ח צוות המומחים בראשות אלוף (במיל') סמי תורג'מן טרם נבחן על ידי הרמטכ"ל לאור המיקוד בשלב הבא בתמרון בעת הנוכחית. הוועדה של האלוף עוסקת בבחינת התחקירים ובהפקת לקחים מערכתיים מאירועי 7 באוקטובר. הוועדה לא נועדה לבחון צעדים אישיים כלפי מי מהמעורבים".