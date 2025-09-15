לומדים מפעילות צה"ל: הצבא האמריקני פרסם מסמך מיוחד, בן 20 עמודים, ובו נרשמה הפקת לקחים מהתמודדות צה"ל עם מנהרות חמאס ברצועת עזה, כך פורסם היום (שני) ב'כאן חדשות'.

על פי הפרסום, במסמך הצבאי נכתב כי כוחות הצבא האמריקני עלולים להיתקל במפקדות ועמדות תת-קרקעיות בעת לחימה רחבת היקף, ובשל כך יש להיערך בהתאם.

בין ההמלצות שנכתבו במסמך: שימוש בכלבים וברובוטים לסריקות במנהרות, הקמת יחידות ייעודיות ללחימה תת-קרקעית בדומה ליחידת יהל"ם בצה"ל, וביצוע אימונים ייחודיים ללוחמים בתנאים המדמים חושך, צפיפות וקלסטרופוביה.

בנוסף נכצב במסמך, כי האמריקנים נערכים לעדכן את דוקטרינת הלחימה התת-קרקעית שלהם, לבנות מתקני אימונים ייחודיים בדומה למתקן בצאלים, ולהתכונן לאפשרות שמחבלים יגיחו ממנהרות במהלך קרבות, ויציאת מחבלים מתוך מנהרות.