על רקע התקיפות העוצמתיות בעיר עזה, תקיפות שנמשכו במהלך כל הלילה (בין שני לשלישי), שר הביטחון ישראל כ"ץ, מבהיר הבוקר כי צה"ל לא יעצור עד להשגת המשימות.

לדברי שר הביטחון כ"ץ: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס".

"לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה", התחייב שר הביטחון בהצהרה לתקשורת.

בעזה דיווחו הבוקר כי במהלך הלילה המשיך חיל האוויר במכות האש על העיר עזה ועשרות מטרות הותקפו ברחבי העיר, כחלק מהשלב הראשון של כיבוש העיר, וזאת לאחר ימים של הפלת רבי הקומות בעיר הטרור.

על פי הפלסטינים, התקיפות של צה"ל מתמקדות בשלב זה בשכונת שייח' רדואן, החוף ותל אל-הווא ושכונת אל-כראמה. לפי משרד הבריאות בעזה, הנשלט בידי חמאס, עשרות נהרגו כתוצאה מהתקיפות הישראליות ביממה האחרונה.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לדיווחים לפיהם חמאס הוציא חלק מהחטופים מעל הקרקע, במטרה להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד פעולה קרקעית של ישראל. הדברים מגיעים במקביל לדיווחים על הכנות של החמאס למבצע צבאי ישראלי בעיר.

טראמפ כתב ברשת החברתית שלו TRUTH: "קראתי עכשיו דוח חדשותי שמציין שחמאס הזיז את החטופים מעל הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד מתקפה קרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה", איים הנשיא.

טראמפ הגדיר את האסטרגיה של חמאס כ"זוועה אנושית, מסוג שאנשים מעטים ראו בעבר" והוסיף איום ברור: "אל תתנו לזה לקרות, או שכל ההימורים מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו!", קרא הנשיא.