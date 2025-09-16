ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מאשר הבוקר (שלישי) כי צה"ל פתח בשלב העצים לכיבוש העיר עזה. מוקדם יותר גורמים ישראליים רשמיים אישרו כי צה"ל פתח בתמרון הקרקעי בעיר עזה.

נתניהו התבטא בפתח עדותו בבית המשפט: "התחילה הפעילות העצימה בעזה", ובכך אישר את הדיווחים לאחר לילה דרמטי של עשרות תקיפות של חיל האוויר על יעדי טרור בעיר עזה.

בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, עדכן הבוקר על הלחימה בעזה וקרא לתושבי העיר לעזוב את המרחב: "צה"ל החל להשמיד תשתיות חמאס בעיר עזה. העיר עזה הינה מרחב לחימה מסוכן!".

אדרעי קרא לתושבי העיר עזה: "הישארות במרחב העיר מסכנת אתכם. התפנו מהר ככל הניתן אל השטחים אשר פורסמו, באופן רכוב או רגלי, דרך ראשיד דרומית לנחל עזה".

דובר צה"ל בערבית עדכן כי למעלה מ-40% מתושבי העיר עזה כבר התפנו מבתיהם: "הצטרפו למעל 40% מתושבי העיר שכבר התפנו מהעיר כדי לשמור על שלומם ושלום יקיריהם".

במקביל, צה"ל פיזר מהאוויר כרוזים ברחבי העיר עזה וקרא לתושבים: "אזהרה דחופה! אם מצאת את הכרוז הזה, אז אתה באזור לחימה מסוכן. עליך להתפנות דרך רחוב א-רשיד, אפילו בהליכה רגלית, דרומה מעבר לוואדי עזה".

על פי דיווחים פלסטינים, התקיפות של צה"ל התמקדו הלילה בשכונת שייח' רדואן, החוף ותל אל-הווא ושכונת אל-כראמה. לפי משרד הבריאות בעזה, הנשלט בידי חמאס, עשרות נהרגו ומאות נפצעו כתוצאה מהתקיפות הישראליות ביממה האחרונה.

מוקדם יותר הבוקר הצהיר שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה".

כמו כן, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הזהיר את חמאס כי נותרו רק ימים להגיע להסכם הפסקת אש.

רגע לפני המראתו הבוקר מנתב"ג, אמר רוביו לכתבים: "ישראל כבר החלה בפעילות בעזה. לכן אנחנו חושבים שיש לנו חלון זמן קצר מאוד שבו עסקה יכולה לקרות. אין לנו יותר חודשים, וכנראה שנותרו ימים ואולי כמה שבועות בלבד".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לדיווחים לפיהם חמאס הוציא חלק מהחטופים מעל הקרקע, במטרה להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד פעולה קרקעית של ישראל. הדברים מגיעים במקביל לדיווחים על הכנות של החמאס למבצע צבאי ישראלי בעיר.

טראמפ כתב ברשת החברתית שלו TRUTH: "קראתי עכשיו דוח חדשותי שמציין שחמאס הזיז את החטופים מעל הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד מתקפה קרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה", איים הנשיא.

טראמפ הגדיר את האסטרגיה של חמאס כ"זוועה אנושית, מסוג שאנשים מעטים ראו בעבר" והוסיף איום ברור: "אל תתנו לזה לקרות, או שכל ההימורים מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו!", קרא הנשיא.