רגעי המעצר ( צילום: דובר צה"ל )

לוחמי יחידת דובדבן פעלו אתמול, יום רביעי, במרחב עסכר שבעיר שכם בשומרון ועצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע. כך פורסם הערב (חמישי).

הפעילות בוצעה בפעילות משותפת עם שב״כ ובהכוונת שב"כ. במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים לשטח באופן מסוערב, סרקו מבנים ועצרו את המחבל. נמסר כי "המחבל הועבר להמשך טיפול במערכת הביטחון". מוקדם יותר היום פרסמה המשטרה תיעוד דרמטי מאירוע שהתרחש אתמון בשעת בוקר - והפעם ברמאללה. מחבלי חמאס הלכודים יעבירו מידע רגיש שיאפשר לישראל להשמיד מנהרות? ב. ניסני | 19:15 המתיחות בצפון עולה שלב: מערכת הביטחון השלימה גל תקיפות נרחב | תיעוד ב. ניסני | 20:21 מדובר בפעילות ממוקדת ומדויקת של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת בנימין וגורמי שב"כ, שבה נעצר מבוקש פלסטיני החשוד בביצוע שורת פיגועי ירי לעבר יישובים אזרחיים וכוחות ביטחון.

לוחמי הגדעונים לוכדים את המבוקש ברמאללה ( צילום: משטרת ישראל )

הפשיטה התקיימה בלב השוק הסיטונאי ברמאללה, בשעת פעילות אינטנסיבית, כאשר הרחובות מלאים במאות סוחרים ותושבים. הלוחמים, שפעלו על פי מודיעין מדויק, זיהו את החשוד כשהוא שוהה בבסטה מקומית, וביצעו את המעצר במהירות ובמקצועיות — תחת תנאים מורכבים ובתוך סביבה צפופה.

בעת המעצר ניסה החשוד להתנגד ללוחמים, ובתגובה נורה ברגלו ונוטרל. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן נלקח לחקירה. איש מכוחות הביטחון לא נפגע במהלך הפעולה.

גורם ביטחוני מסר כי המעצר מהווה חלק ממאבק ממוקד נגד חוליות טרור הפועלות מאזור רמאללה, וכי “הפעולה בוצעה בדיוק מרבי, תוך שמירה על חיי האזרחים והלוחמים”.