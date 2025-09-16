תיעוד מאימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בסדיר ובמילואים מאוגדות 98, 162 ו-36, החלו בפעולה קרקעית רחבה ברחבי העיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב''.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) פועלים במרחב האבטחה מול יישובי הנגב המערבי ומבצעים פעילות התקפית במרחב רפיח וחאן יונס וכוחות אוגדה 99 פועלים במרחב צפון הרצועה.

תיעוד מתקיפות צה״ל בעיר עזה מהשבוע האחרון ( צילום: דובר צה"ל )

לפי דובר צה"ל, הפעילות ההתקפית רחבה, מוגברת ומהווה המשך ישיר להישגי מבצע מרכבות גדעון, זאת במטרה להשיג את מטרות המלחמה ברצועת עזה ולהעמיק את ההישגים במסגרת הלחימה. פעילות הכוחות החלה בהתאם לתוכנית המבצעית ועתידה להתרחב בהתאם להערכת המצב.

אינפוגרפיקה המציגה את שליטת צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

בשבוע האחרון חיל האוויר תקף יותר מ-850 מטרות טרור ומאות מחבלים בעיר עזה, על מנת לפגוע בתשתיות הטרור של ארגון הטרור חמאס ולהכין את המרחב לכניסת הכוחות.

בכך בעצם, נפתח השלב הבא של מבצע מרכבות גדעון בעיר עזה. מדובר בהמשך למהלכים שנעשו בעיר בשבעות האחרונים כהכנה למבצע, כולל הפעלת אש משמעותית שנעשתה ולחימה של הכוחות בשכונת זיתון.

יצוין כי המפקדים נמצאים בחזית ומובילים את המאמץ. בעיר עזה פועלות כעת 2 אוגדות: אוגדה 98 ואוגדה 162, ואוגדה 36 תצטרף ללחימה בזמן הקרוב, האוגודת יקיפו את העיר עזה וילחמו בצורה הדרגתית בתוך העיר, כשיש תיאום וסנכרון הדוק בין הכוחות הפועלים בשטח לבין מפקדת השו״ן בכדי לשמור על שלומם וביטחונם של החטופים.

שיעור גיוס המילואים להרחבת המבצע עומד על כ-80%, מדובר באחוז גבוה שמתייצב למרות השחיקה הגבוהה.

בתוך כך, מאמץ פינוי האוכלוסייה ממשיך כל העת. אתמול בלילה היה פינוי משמעותי, בצל תקיפות חיל האוויר, כשארגון הטרור חמאס מנסה למנוע מהאוכלוסייה להתפנות. נכון לעכשיו, במערכת הביטחון יודעים לומר כי אין רעב בעזה על פי הסטנדרטים המקצועיים בנושא.

היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

