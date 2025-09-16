כיכר השבת
מרכבות גדעון ב'

3 אוגדות בהתקפה: כוחות צה"ל החלו בהרחבת התמרון הקרקעי אל תוך העיר עזה | תיעוד

במהלך היממה האחרונה החלו כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בסדיר ובמילואים מאוגדות 98, 162 ו-36, בפעולה קרקעית רחבה ברחבי העיר עזה | בשבוע האחרון חיל האוויר תקף יותר מ-850 מטרות טרור ומאות מחבלים בעיר עזה, על מנת לפגוע בתשתיות הטרור ולהכין את המרחב לכניסת הכוחות | צפו בתיעודים (צבא)

11תגובות
תיעוד מאימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בסדיר ובמילואים מאוגדות 98, 162 ו-36, החלו בפעולה קרקעית רחבה ברחבי במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב''.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) פועלים במרחב האבטחה מול יישובי הנגב המערבי ומבצעים פעילות התקפית במרחב רפיח וחאן יונס וכוחות אוגדה 99 פועלים במרחב צפון הרצועה.

תיעוד מתקיפות צה״ל בעיר עזה מהשבוע האחרון (צילום: דובר צה"ל)

לפי דובר צה"ל, הפעילות ההתקפית רחבה, מוגברת ומהווה המשך ישיר להישגי מבצע מרכבות גדעון, זאת במטרה להשיג את מטרות המלחמה ברצועת עזה ולהעמיק את ההישגים במסגרת הלחימה.

פעילות הכוחות החלה בהתאם לתוכנית המבצעית ועתידה להתרחב בהתאם להערכת המצב.

אינפוגרפיקה המציגה את שליטת צה״ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בשבוע האחרון חיל האוויר תקף יותר מ-850 מטרות טרור ומאות מחבלים בעיר עזה, על מנת לפגוע בתשתיות הטרור של ולהכין את המרחב לכניסת הכוחות.

אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)

בכך בעצם, נפתח השלב הבא של מבצע מרכבות גדעון בעיר עזה. מדובר בהמשך למהלכים שנעשו בעיר בשבעות האחרונים כהכנה למבצע, כולל הפעלת אש משמעותית שנעשתה ולחימה של הכוחות בשכונת זיתון.

יצוין כי המפקדים נמצאים בחזית ומובילים את המאמץ. בעיר עזה פועלות כעת 2 אוגדות: אוגדה 98 ואוגדה 162, ואוגדה 36 תצטרף ללחימה בזמן הקרוב, האוגודת יקיפו את העיר עזה וילחמו בצורה הדרגתית בתוך העיר, כשיש תיאום וסנכרון הדוק בין הכוחות הפועלים בשטח לבין מפקדת השו״ן בכדי לשמור על שלומם וביטחונם של החטופים.

שיעור גיוס המילואים להרחבת המבצע עומד על כ-80%, מדובר באחוז גבוה שמתייצב למרות השחיקה הגבוהה.

בתוך כך, מאמץ פינוי האוכלוסייה ממשיך כל העת. אתמול בלילה היה פינוי משמעותי, בצל תקיפות חיל האוויר, כשארגון הטרור חמאס מנסה למנוע מהאוכלוסייה להתפנות. נכון לעכשיו, במערכת הביטחון יודעים לומר כי אין רעב בעזה על פי הסטנדרטים המקצועיים בנושא.

אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
אימוני כוחות אוגדה 98 לקראת תחילת המבצע (צילום: דובר צה"ל)
היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
היערכות חיל האוויר לקראת התקיפות ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
בהצלחה גדולה לחיילי ישראל, גיבורי החיל. יהי רצון שתזכו לנצח את אויביכם כמו שניצח ה' את מחנה אשור בימי חזקיהו המלך, שנאמר "ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף". כך יפול כל מחנה רשע וכל שונאי ישראל לפניכם, ותשובו לשלום בריאים ושלמים.
אליהו
10
לוחמים הכישלון בקטאר היה כואב, אבל סינוואר נמלט פעמים רבות והסוף היה ב-16 באוקטובר: קרב ברפיח, חיסול מוחלט, קטלני ומדויק. אתם לוחמים אמיצים למדו, התחזקו, והמשימה הבאה תהיה בלתי נמנעת
יוסף
9
אין שום מקום למשא ומתן עם מחבלים. הפתרון הוא חיסול מיידי וחד משמעי. כל ראש טרור מוות, כל מחבל השמדה. הפסקת כל תמיכה, סגירת כל הנתיבים. נקמה היא חובת עם ישראל, והיא חייבת להיות נקייה וחדה. לא לפחד להילחם על חיינו בכל האמצעים.
שמעון
8
ב11 בספטמבר י"ח אלול יום ההולדת של זאהר ג'בארין מנהיג חמאס ביהודה ושומרון ששוחרר בעסקת שליט וגורש לטורקיה וב-5 בנובמבר י"ג תשרי יום ההולדת של ח'ליל אל-חיה מנהיג חמאס בעזה והיום מתגורר בקטר, חיילים יקרים ואהובים אנא תהרגו אותם ושיהיה אז יום הולדתם שמח בשביל עם ישראל
ישראל חיים
7
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
שמואל ב פרק כב פסוק לח
6
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע בואו ונפתח שערי שמיים בזעקה של תהילים, עם הפרקים: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב. לרחמי שמיים מרובים על אחינו ואחיותינו, שבויים, נעדרים וחטופים להחזירם במהרה אל עמם ואל משפחותיהם.
דוד
5
הרוצחים שמנהלים את עזה מבפנים הם שורש המוות. תהרגו אותם אחד אחד, עם טילים מדויקים ובלי רחמים. טיהור מוחלט של הרשע הוא צו השעה.
יצחק ישראל
4
י"ח באלול יום הולדת הבעל שם טוב ולצדו נולד זאהר ג'בארין אין חילול גדול מזה אותה נשמה מרושעת שטמאה את היום חייבת להיאסף באותה שעה באש בוערת.י"ג בתשרי יום הולדתו של חליל אל-חיה נולד בפתחה של שמחה והכניס לעולם רעל ביום הזה עצמו כל מהות הטומאה שלו צריכה להתהפך מדם לאפר מרוע לשכחה.
ישראל חיים
3
קיני זוהמה ששורצים בלב עזה יש להעלותם כליל, כמו קרבן טמא. לשפוך עליהם את עוצמת הקודש עד שלא יישאר בהם ניצוץ.
חיים מאיר
2
חלאות המוות שחיים על כספי טרור ודם יהודי לא יישאר מהם שריד כל שכונה שלהם יעד כל בית מטווח. חיסול מוחלט. הרקב האנושי שמוביל את עזה חייב חיתוך אכזרי. כל מגע איתם סכנה. הפתרון? טיהור טוטאלי בלי לשאול בלי להצדיק רק למחוק
יהושע
1
כל ראש טרור שחי ונושם הוא פצצה מתקתקת. אין מקום להסס. הפעולה צריכה להיות מהירה, כואבת וסופית בלי שום סימן אזהרה.
נחמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר