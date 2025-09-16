שר הביטחון והרמטכ"ל היום ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון, דו"צ )

הרמטכ״ל אייל זמיר, ושר הביטחון ישראל כ"ץ, קיימו היום (שלישי) הערכת מצב ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל סייר במהלך ההתקפה של אוגדה 98 בעיר עזה וקיים הערכת מצב עם המפקדים בשטח עם תחילתו של השלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון'. הרמטכ״ל נתן לכוחות דגשים ללחימה, הפקת לקחים והדגיש את חשיבות עקרון האבטחה של כוחותינו, שליטה בקצב התמרון והאש, שילוביות ושיטתיות בביצוע המשימות. הרמטכ"ל זמיר אמר: "אתמול העמקנו את התמרון לליבת העיר עזה, המהווה שטח חיוני של חמאס. על כתפיכם, מונחת המשימה להכרעת חטיבת העיר עזה. התמרון בעיר עזה הוא מהלך משמעותי על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר להשיב את כלל החטופים הביתה ולמוטט את היכולות הצבאיות והשלטוניות של ארגון הטרור חמאס. האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתננו, אנחנו באים מוכנים יותר. זהו מהלך בעל חשיבות מכרעת להמשך המלחמה".

הרמטכ"ל עם הלוחמים ( צילום: דובר צה"ל )

עוד הוסיף הרמטכ"ל: "אוגדה 98, אתם נלחמים בכלל הגזרות כבר כמעט שנתיים, לוחמי המילואים והסדיר מפגינים רוח קרב יוצאת דופן ובאומץ לב, אתם הדוגמה לרוח הישראלית - המשיכו להיות בראש ולהלחם, סומך עליכם מאוד".

מוקדם יותר היום, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר באוגדה 162 שהחלה לתמרן בעיר עזה, ביחד עם מפקד האוגדה, תא"ל שגיב דהן, רמ"ט פיקוד דרום, תא"ל ארז אלקבץ, ומפקדי ואנשי האוגדה.

שר הביטחון קיבל סקירה על הפעילות המבצעית של האוגדה בכיבוש העיר עזה, ושיבח את אנשי האוגדה על פעילותם עד כה.

לאחר מכן, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני מלא הערכה למה שהאוגדה הזאת עשתה עד עכשיו. כרגע אנחנו נמצאים בנקודת המבחן הכי משמעותית כדי להשלים ולהכריע את המערכה הזאת. מהחמאס אנחנו צריכים שני דברים בלבד והוא לא ייתן אותם מרצונו: לשחרר את כל החטופים ולהתפרק מנשקו".

"בסופו של דבר", אמר עוד השר: "זה מבחן של יכולות, של רצונות ושל הישגים. אם אתם ושאר האוגדות תפעלו כמו שפעלתם ותמשיכו, אני חושב שיש גם נקודת שבירה שאני מקווה שנגיע אליה ונחסוך הרבה בדרך להשגת היעד".

דברי שר הביטחון | צפו ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

"ככל שעוצמת המתקפה כאן", הוסיף השר ואמר: "תהיה גדולה, היא קודם כל באופן ישיר הולכת ומכריעה את החמאס והיא גם מייצרת מנוף יותר גדול לשחרור החטופים. רק כשהחלטנו שאנחנו משתלטים על עזה הם חזרו לדון במה שלא היו מוכנים קודם".

עוד הוא אמר: "אני אומר לכם עכשיו מסר אחד ברור: הפעילות חייבת להיות בכל העוצמה מתוך שיקול אחד בלבד - להגן על הכוחות, על החיילים שלכם, על המפקדים כאן, זה השיקול היחידי ברגע שמסתערים. להפעיל את כל האמצעים בכל העוצמה כדי להגן על הכוחות".

שר הביטחון הסביר: "אנחנו רוצים להשתלט על העיר עזה כי היא היום הסמל השלטוני העיקרי של החמאס. היום אם עזה תיפול, כמו שהם אומרים - הם ייפלו. ואם הם ייפלו נוכל לקצר את הדרך למטרות שאנחנו רוצים באופן מהיר יותר".

לדבריו: "הרוצחים האחים סינוואר הרסו את עזה, ואם עז א-דין אל-חדאד ימשיך כך - הוא יחריב את עזה. זה מה שצריך לדעת שיקרה בסופו של דבר. הם ישלמו את המחיר ועזה תיחרב ותהיה למצבה למי שמרים את ידו ורוצח ושורף ילדים ועושה את כל מעשי הזוועה".

הסיור של משרד הביטחון | תיעוד ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

דובר צה"ל מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בסדיר ובמילואים מאוגדות 98, 162 ו-36, החלו בפעולה קרקעית רחבה ברחבי העיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב''.

בנוסף, כוחות אוגדת עזה (143) פועלים במרחב האבטחה מול יישובי הנגב המערבי ומבצעים פעילות התקפית במרחב רפיח וחאן יונס וכוחות אוגדה 99 פועלים במרחב צפון הרצועה.

לפי דובר צה"ל, הפעילות ההתקפית רחבה, מוגברת ומהווה המשך ישיר להישגי מבצע מרכבות גדעון, זאת במטרה להשיג את מטרות המלחמה ברצועת עזה ולהעמיק את ההישגים במסגרת הלחימה.

פעילות הכוחות החלה בהתאם לתוכנית המבצעית ועתידה להתרחב בהתאם להערכת המצב.

בשבוע האחרון חיל האוויר תקף יותר מ-850 מטרות טרור ומאות מחבלים בעיר עזה, על מנת לפגוע בתשתיות הטרור של ארגון הטרור חמאס ולהכין את המרחב לכניסת הכוחות.