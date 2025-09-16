דובר צה"ל מסר היום (שלישי) הצהרה מיוחדת בעקבות כניסת צה"ל לעיר עזה ותחילת התמרון הקרקעי.

דובר צה"ל אמר: "הלילה, בהתאם להנחית הדרג המדיני, פתחנו בשלב הבא של מרכבות גדעון ב'. מטרת המבצע היא השבת החטופים והכרעת חמאס בעיר עזה. אנחנו פועלים לפי תוכנית סדורה שאושרה על-ידי הדרג המדיני. במרחב פועלות אוגדות 162 ,98 ובקרוב תצטרף אוגדה 36".

הוא הוסיף: "הכוחות אוחזים כעת בחלקים נרחבים במרחב העיר עזה. פעולות שנעשו יצרו את התנאים להעמקה לפעילות בעיר. חיל האוויר תקפו בשבועות האחרונים מבנים רבים, מבני טרור המשמשים את מחבלי חמאס לפגיעה בכוחות עזה. חמאס הקים מגן אנושי גדול בהיסטוריה. הוא מונע מהאזרחים להתפנות תוך הפעלת אלימות קשה. צה״ל מאפשר לאוכלוסייה להתפנות, עד כה אנו מעריכים שאלפים התפנו. בוצעה התאמה של הסיוע ההמוניטרי בהתאם למצב החדש".

תא"ל אפי דפרין אמר כי החזרת החטופים עומדת במרכז פעילותם ומחויבת להם באופן עקרוני ומיידי: "שמירה על החטופים כנגד עניינו כל הזמן, לא כסיסמא, כציווי".

הוא הבהיר כי הפיקוד פועל בשיתוף פעולה צמוד עם המפקדת ומפעיל "את כל האמצעים" תוך הקשבה לחששות המשפחות, והבטיח להן במילים ברורות: "נעשה הכול לשמירה על יקיריכם".

לשאלה האם החטופים משמשים כמגן אנושי ולגבי אורך השלב הנוכחי והחשש ממחסור בחימושים השיב כי מדובר ב"משימה ערכית עליונה" וכי החיילים "שפועלים בעזה זו משימתם להחזיר אותם הביתה, לא ננוח ולא נשקוט עד שיחזירו אותם הביתה".

לגבי לוח הזמנים אמר דפרין שהמבצע יתנהל עד להשגת המטרות: "אנחנו פועלים למימוש מטרות המלחמה, ייקח כמה שייקח. לא מוגבלים בזמן, מעריכים שייקח כמה חודשים להשתלט על מרכזי הכובד של העיר ועוד כמה חודשים לטיהור התשתיות. בהערכות מצב תמידיות, ערוכים ומוכנים. המצב מספק וטוב".

דובר צה"ל גם נשאל איך הרמטכ"ל מתחיל בתמרון לו הוא מתנגד לפי הדיווחים, וענה שצה"ל כפוף לדרג המדיני וכי מחובתו לשתף את דעתו עם הממשלה.

מוקדם יותר היום (שלישי), הרמטכ״ל אייל זמיר, ושר הביטחון ישראל כ"ץ, קיימו הערכת מצב ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל סייר במהלך ההתקפה של אוגדה 98 בעיר עזה וקיים הערכת מצב עם המפקדים בשטח עם תחילתו של השלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון'. הרמטכ״ל נתן לכוחות דגשים ללחימה, הפקת לקחים והדגיש את חשיבות עקרון האבטחה של כוחותינו, שליטה בקצב התמרון והאש, שילוביות ושיטתיות בביצוע המשימות.

הרמטכ"ל זמיר אמר: "אתמול העמקנו את התמרון לליבת העיר עזה, המהווה שטח חיוני של חמאס. על כתפיכם, מונחת המשימה להכרעת חטיבת העיר עזה. התמרון בעיר עזה הוא מהלך משמעותי על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר להשיב את כלל החטופים הביתה ולמוטט את היכולות הצבאיות והשלטוניות של ארגון הטרור חמאס. האיום השתנה, אבל גם אנחנו השתננו, אנחנו באים מוכנים יותר. זהו מהלך בעל חשיבות מכרעת להמשך המלחמה".