ארגון הטרור החות'י שיגר הערב (שלישי) טיל בליסטי מתימן לעבר ערי ישראל, דובר צה"ל אישר כי האירוע הסתיים.

לפי הדיווח של צה"ל, החות'ים שיגרו טיל בודד אשר יורט כאמור על ידי מערכות ההגנה האווירית.

השיגור מתימן הפעיל אזעקות באזורים נרחבים בישראל, כולל בירושלים, בשפלה, במרכז ובאזורים נוספים.

דובר צה"ל מסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים או נזק כתוצאה מהירי. "בהמשך לירי מתימן לעבר שטח מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום לא על נפילות ולא על נפגעים".