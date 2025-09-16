כיכר השבת
אלו האזורים בהם הופעלו התרעות

מיליוני ישראלים ירדו לממ"דים בעקבות שיגור טיל מתימן | הטיל יורט בהצלחה

כוחות החות'ים שיגרו אחר הצהריים טיל בליסטי לעבר ערי ישראל, שעה קלה לאחר המתקפה הישראלית בחודיידה | דובר צה"ל אישר כי הטיל יורט בהצלחה על ידי חיל האוויר (צבא וביטחון) 

יירוט טיל בליסטי (צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90)

ארגון הטרור החות'י שיגר הערב (שלישי) טיל בליסטי מ לעבר ערי ישראל, דובר צה"ל אישר כי האירוע הסתיים.

לפי הדיווח של צה"ל, החות'ים שיגרו טיל בודד אשר יורט כאמור על ידי מערכות ההגנה האווירית.

השיגור מתימן הפעיל אזעקות באזורים נרחבים בישראל, כולל בירושלים, בשפלה, במרכז ובאזורים נוספים.

דובר צה"ל מסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים או נזק כתוצאה מהירי. "בהמשך לירי מתימן לעבר שטח מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום לא על נפילות ולא על נפגעים".

