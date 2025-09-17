כיכר השבת
מרכבות גדעון ב'

כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה | צפו בתיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועה

כוחות אוגדה 98 ו-162 פועלים בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב' ומעמיקים את התמרון במרחב העיר | הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה | במהלך הלילה הותקפו על ידי חיל האוויר כ-50 מטרות, ויותר מ-140 מטרות הותקפו ביממה האחרונה | תיעודים (צבא)

פעילות כוחות אוגדה 162 בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב' ומעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה, כך מעדכן הבוקר (רביעי) דובר .

הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה.

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בהכוונת אוגדות 98 ו-162 (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הלילה הותקפו על ידי חיל האוויר כ-50 מטרות, ויותר מ-140 מטרות הותקפו ביממה האחרונה.

בין המטרות הותקפו תשתיות תת"ק, מבנים צבאיים, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

תיעוד מתקיפת מטרות טרור ברחבי העיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

ביום שני השבוע, צה"ל תקף סדנה לייצור אמצעי לחימה של מטה הייצור ב במרחב .

בעת התקיפה, פעלו במתחם מחבלים ממטה הייצור שעסקו בייצור מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל במרחב. כתוצאה מכך, נצפו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במתחם.

תיעוד מתקיפת סדנה לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר וכוחות מחיל התותחנים תקפו ביומיים האחרונים יותר מ-150 מטרות טרור ברחבי העיר עזה בסיוע לכוחות המתמרנים במרחב.

מוקדם יותר הבוקר, הודיע דובר צה"ל בערבית לתושבי העיר עזה כי צה"ל יפתח נתיב "מילוט" נוסף מהעיר - דרומה, דרך רחוב סלאח א-דין, למשך 48 שעות - החל מהשעה 12:00 היום ועד יום שישי בשעה 12:00.

פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

