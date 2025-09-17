בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב' ומעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה, כך מעדכן הבוקר (רביעי) דובר צה"ל.
הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה.
במהלך הלילה הותקפו על ידי חיל האוויר כ-50 מטרות, ויותר מ-140 מטרות הותקפו ביממה האחרונה.
בין המטרות הותקפו תשתיות תת"ק, מבנים צבאיים, חוליות מחבלים ותשתיות טרור נוספות.
ביום שני השבוע, צה"ל תקף סדנה לייצור אמצעי לחימה של מטה הייצור בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.
בעת התקיפה, פעלו במתחם מחבלים ממטה הייצור שעסקו בייצור מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל במרחב. כתוצאה מכך, נצפו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במתחם.
חיל האוויר וכוחות מחיל התותחנים תקפו ביומיים האחרונים יותר מ-150 מטרות טרור ברחבי העיר עזה בסיוע לכוחות המתמרנים במרחב.
מוקדם יותר הבוקר, הודיע דובר צה"ל בערבית לתושבי העיר עזה כי צה"ל יפתח נתיב "מילוט" נוסף מהעיר - דרומה, דרך רחוב סלאח א-דין, למשך 48 שעות - החל מהשעה 12:00 היום ועד יום שישי בשעה 12:00.
