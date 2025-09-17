מרכבות גדעון ב' כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה | צפו בתיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועה כוחות אוגדה 98 ו-162 פועלים בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב' ומעמיקים את התמרון במרחב העיר | הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה | במהלך הלילה הותקפו על ידי חיל האוויר כ-50 מטרות, ויותר מ-140 מטרות הותקפו ביממה האחרונה | תיעודים (צבא)