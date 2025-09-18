יירוט. ארכיון ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

אזעקות עולות ויורדות נשמעו הערב (חמישי) בשעה 20:32 בעקבות שיגור טיל מתימן. מיליונים במרכז הארץ נכנסו למרחבים מוגנים. כעבור זמן קצר הטיל יורט. בחסדי שמים אין נפגעים.

בין היתר נשמעו אזעקות באזור השפלה ובשפלת יהודה, בגוש דן כולל בבני ברק ובתל אביב, באזור השפלה, באזור יהודה, ירושלים, ירקון ואזור לכיש. גם מספר יישובים בשומרון שמעו אזעקות. יצויין כי לפני הטיל שוגר כטב"ם נוס, אולם הוא יורט לפני שנשמעו אזעקות. מוקדם יותר עוד יותר פגע כטב"ם בכניסה לבית מלון באילת וגרם נזק לרכוש. לא היו נפגעים בנפילה.

מפת היישובים עם האזעקות הערב

הערב איים חאזם אל-אסד, חבר בזרוע הפוליטית של החות'ים, בציוץ ברשת X בעברית כי "לא תחיו בביטחון - אף פעם".

ביום שלישי השבוע תקף צה"ל את מתקני הטרור של האויב החות'י בתימן. בצה"ל מדגישים כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".

עוד הודגש כי "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל."