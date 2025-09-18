כיכר השבת
הירי נמשך

אזעקות הופעלו במרכז הארץ והטיל מתימן יורט; הבכיר החות'י איים בעברית

במרכז הארץ הופעלו הערב אזעקות בעקבות שיגור טיל מתימן. כעבור זמן קצר הטיל יורט | בכיר ממשל הטרור החות'י איים הערב בעברית: "לא תחיו בביטחון אף פעם" (ביטחון)

יירוט. ארכיון (צילום: אייל מרגולין, פלאש 90)

אזעקות עולות ויורדות נשמעו הערב (חמישי) בשעה 20:32 בעקבות שיגור טיל מ. מיליונים במרכז הארץ נכנסו למרחבים מוגנים. כעבור זמן קצר הטיל יורט. בחסדי שמים אין נפגעים.

בין היתר נשמעו אזעקות באזור השפלה ובשפלת יהודה, בגוש דן כולל בבני ברק ובתל אביב, באזור השפלה, באזור יהודה, ירושלים, ירקון ואזור לכיש. גם מספר יישובים בשומרון שמעו אזעקות.

יצויין כי לפני הטיל שוגר כטב"ם נוס, אולם הוא יורט לפני שנשמעו אזעקות. מוקדם יותר עוד יותר פגע כטב"ם בכניסה לבית מלון באילת וגרם נזק לרכוש. לא היו נפגעים בנפילה.

מפת היישובים עם האזעקות הערב

הערב איים חאזם אל-אסד, חבר בזרוע הפוליטית של החות'ים, בציוץ ברשת X בעברית כי "לא תחיו בביטחון - אף פעם".

ביום שלישי השבוע תקף צה"ל את מתקני הטרור של האויב החות'י בתימן. בצה"ל מדגישים כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".

עוד הודגש כי "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר