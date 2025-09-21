כיכר השבת
לאחר הביקורת בלבנון

באופן חריג: צה"ל מתנצל על תוצאות תקיפה בדרום לבנון; "האירוע מתוחקר"

שעות לאחר התקיפה בדרום לבנון שבה נהרגו חמישה בני אדם, בהם שלושה ילדים, צה"ל מתנצל על תוצאות התקיפה ומסר כי "חוסל מחבל בחיזבאללה שפעל באזור האוכלוסייה אזרחית, כתוצאה מהתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים" | עוד נמסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר" (צבא)

הרכב שנפגע בתקיפה (צילום: רשתות לבנוניות)

התייחס הערב (ראשון) לתקיפה בבינת ג'בל שב שבה נהרגו חמישה בני אדם, בהם שלושה ילדים, ומסר כי צה"ל "חיסל מחבל בחיזבאללה שפעל באזור האוכלוסייה אזרחית ובניגוד להבנות בין ישראל ללבנון. כתוצאה מהתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים".

עוד נמסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר". עוד נמסר כי "צה"ל פועל נגד ארגון הטרור חיזבאללה וימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

התקיפה המדוברת אירעה הערב בבינת ג'בל, כאשר צה"ל תקף מחבל חיזבאללה שרכב על אופנוע, כאשר מסיבה שאינה ברורה רכב שעבר במקום ניזוק מהתקיפה וכל נוסעיו נהרגו. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי חמישה בני אדם נהרגו ושניים נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלי נגד אופנוע בבינת ג'בל שבדרום המדינה. לפי הודעת המשרד בין ההרוגים שלושה ילדים.

נשיא לבנון מסר בתגובה לתקיפה: "אין שלום על דם ילדינו. אני קורא לקהילה הבינ"ל לעצור את התוקפנות הישראלית ואת הפרותיה להסכם הפסקת האש".

שר החוץ של לבנון יוסף רג'י הגיב על התקיפה בבינת ג'בל בדרום המדינה שבה נהרגו חמישה בני אדם, ואמר: "קיבלתי בעצב רב את הידיעה על התקיפה האווירית הישראלית שכוונה נגד משפחה והרגה שלושה ילדים ואת אביהם, כאשר האם במצב קריטי".

לדבריו, "פגיעה באזרחים ובמיוחד בילדים, מהווה הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל כל האמנות המבטיחות הגנה על חפים מפשע בסכסוכים. על הקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה ולעצור את ההפרות המתמשכות של ישראל באדמות לבנון".

