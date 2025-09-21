כיכר השבת
"לא זזים": הציוץ המפתיע של שר הביטחון בסיום ישיבת הקבינט המצומצמת

דקות לאחר סיומה של ישיבת קבינט מצומצמת בנושא סוריה, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיתף הלילה תמונה עם כוחותינו בכתר החרמון, באזור הביטחון בסוריה, על גבי התמונה כתב שר הביטחון: "לא זזים מהחרמון" | מוקדם יותר אמר נתניהו כי הטענות על ויתור ישראלי על אזור החיץ ברמת הגולן הם "באבע מעשיות" (צבא) 

שר הביטחון בחרמון עם כוחות צה"ל (צילום: עמוד הטוויטר של השר)

ברקע המגעים עם , שר הביטחון שיתף הלילה (ראשון) ברשת X (טוויטר לשעבר) תמונה עם כוחותינו שנלקחה ככל הנראה מכתר החרמון, באזור הביטחון בסוריה. על גבי התמונה כתב שר הביטחון: "לא זזים מהחרמון". בשעה האחרונה נגמרה ישיבת קבינט מצומצמת בנושא סוריה.

כזכור, מוקדם יותר הכחיש ראש הממשלה את השמועות על אפשרות ויתור על אזור החיץ ברמת הגולן או על חלקים נוספים, ותקף את המבקרים ממפלגות השמאל.

כשנשאל האם נכון שהוא עומד לוותר על אזור החיץ ברמת הגולן, נתניהו הגיב בפשטות: "באבע מעשיות (יידיש)".

"זו פשוט בדיחה", אמר נתניהו. "הפוליטיקאים האלה מהשמאל מעולם לא עשו שום דבר כדי לחזק את רמת הגולן או להיערך מול החזית שהייתה שם בסוריה. אנחנו ניפצנו אותה, ניפצנו את העמדות של הציר האיראני, עזרנו למשטר אסד ליפול, חיזקנו את האחיזה שלנו לא רק ברמת הגולן, מעבר לרמת הגולן, ועל ציר החרמון", אמר נתניהו.

"אז הם באים ללמד אותנו? אני אומר לכם במה אנחנו כן דנים. אנחנו דנים עם סוריה בדבר שלא היה אפילו בדמיון לפני הניצחון הגדול שלנו על חיזבאללה. אנחנו באים לדון אתם על הסדר ביטחון שבו הם מפרזים את דרום-מערב סוריה, ואנחנו דואגים לביטחונם של בעלי בריתנו הדרוזים בהר הדרוזים. על זה אנחנו מדברים. אבל אם השמאל מחפש להמציא משהו, מוזמנים לעשות את זה. רק שהם לא עובדים על אף אחד."

