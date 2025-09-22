הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר עלה הבוקר (שני) בקשר ובירך את חיילי צה"ל בכל גזרות הלחימה, באוויר, בים וביבשה והביע את הערכתו הרבה על תרומתם לביטחון המדינה.

מדברי הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר: "תחנות צה"ל, כאן קודקוד. ערב ראש השנה תשפ"ו. אני מבקש לאחל לכל אחד ואחת מכם - שנה טובה.

בסופה של שנת לחימה נוספת, כשאתם עומדים בחזית ההגנה על ישובינו, על ילדינו, מבצרים את בטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אני מבקש להעביר אליכם את התודה של עם שלם שבזכותכם, ממש בזכותכם, יושב הערב לשולחן החג, מתוך תחושת ביטחון ובהערכה עמוקה על ההקרבה והמסירות שלכם.

אני מבקש שתזכרו את זה בכל רגע ותתמלאו בגאווה של כולנו אתם חומת הברזל של מדינת ישראל, אתם נצח ישראל אתם הערובה לניצחון.

גם הערב נמשכת הלחימה בעוצמה ובתבונה. כל זאת למען בטחונה של מדינת ישראל, לשובם של החטופים שלנו, ועד הכרעת האויב.

אנחנו לא שוכחים, אפילו לא לרגע, את המחיר היקר מכל שאנו משלמים כאומה באובדן הגיבורים והגיבורות שנפלו בקרבות ואת המשפחות השכולות שכאבן פועם בכולנו.

אנחנו לא שוכחים גם את פצועי הגוף והלב שעבורם הקרב על החיים ממשיך ללא הפוגה ואנחנו נעשה איתם את כל המסע עד ההחלמה.

אני גאה לעמוד בראש הצבא שאתם לוחמיו, מפקדיו, משרתיו - משרתי הקבע ומשרתי המילואים. אתם ההבטחה לעתיד טוב ולביטחון שתכלה שנה וקללותיה, שתחל שנה וברכותיה. הצליחו במשימותיכם, עם ישראל כולו איתכם ומתפלל להצלחתכם. חג שמח".