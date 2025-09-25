תיעוד מפעילות הכוחות ( צילום: דו"צ )

כוחות צוות הקרב החטיבתי עציוני (6) פעלו בשבועות האחרונים במרחב רפיח. במהלך הלחימה הכוחות תקפו וחיסלו עשרות מחבלים, והשמידו עשרות תשתיות טרור בעיקר במנהרות אך גם מעל הקרקע.

לאחר סיום הפעילות במרחב רפיח, הכוחות עברו באופן מיידי להמשך פעילות במרחב חאן יונס. במהלך הפעילות במרחב הכוחות תקפו והשמידו אמצעי תצפית ותשתיות טרור רבות. בנוסף חיסלו עשרות מחבלים של ארגון הטרור חמאס.

תיעוד מהשמדת תשתית טרור של ארגון הטרור חמאס ( צילום: דובר צה"ל )

פקד חטיבה 6, אל"ם ש' ( צילום: דובר צה"ל )

"החטיבה", הוסיף ש': "הגיעה לעזה לאחר לחימה בצפון, בהגנה ובהתקפה. בחודשיים האחרונים החטיבה פועלת גם בגזרת רפיח וגם בגזרת ח'אן יונס, משמידה אויב ותשתיות ועושה הכול כדי להחזיר את החטופים לביתם. אני רוצה להביע הערכה ענקית למשפחות שנמצאות בעורף, שמחזקות אותנו בחזית ונותנות לנו כוח להמשיך קדימה עד הניצחון".

לסיום הוא אמר: "בהזדמנות זו אני רוצה לאחל שנה טובה לכל תושבי מדינת ישראל. תדעו שחטיבת עציוני נמצאת בחזית ועושה הכול כדי להכריע את חמאס ולהחזיר את החטופים לביתם".

