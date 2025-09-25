כיכר השבת
סמוך לחאן יונס

חיסול עשרות מחבלים, לחימה במרחב חמאס והשמדת מנהרות | סיקור הפעילות בעזה

דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר על הפעילות הענפה בשבועות האחרונים של חטיבת עציוני שכללה השמדת מאות תשתיות טרור, חיסול עשרות מחבלים ולחימה במרחב של שתי חטיבות חמאס | תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)

תיעוד מפעילות הכוחות (צילום: דו"צ)

כוחות צוות הקרב החטיבתי עציוני (6) פעלו בשבועות האחרונים במרחב רפיח. במהלך הלחימה הכוחות תקפו וחיסלו עשרות מחבלים, והשמידו עשרות תשתיות טרור בעיקר במנהרות אך גם מעל הקרקע.

לאחר סיום הפעילות במרחב רפיח, הכוחות עברו באופן מיידי להמשך פעילות במרחב חאן יונס. במהלך הפעילות במרחב הכוחות תקפו והשמידו אמצעי תצפית ותשתיות טרור רבות. בנוסף חיסלו עשרות מחבלים של ארגון הטרור חמאס.

תיעוד מהשמדת תשתית טרור של ארגון הטרור חמאס (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבת עציוני תופסים את מרחב דרום חאן יונס על מנת לשמר את ההישגים המבצעיים של צה"ל במרחב זה, ולהעמיק את השליטה המבצעית במרחב ציר מגן עוז.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד דרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה לסיכול איומי הטרור ולהגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

פקד חטיבה 6, אל"ם ש' אמר בשטח: "החטיבה נמצאת בימים אלו בלחימה במרחב ח'אן יונס ועושה את משימתה על הצד הטוב ביותר".

פקד חטיבה 6, אל"ם ש' (צילום: דובר צה"ל)

"החטיבה", הוסיף ש': "הגיעה לעזה לאחר לחימה בצפון, בהגנה ובהתקפה. בחודשיים האחרונים החטיבה פועלת גם בגזרת רפיח וגם בגזרת ח'אן יונס, משמידה אויב ותשתיות ועושה הכול כדי להחזיר את החטופים לביתם. אני רוצה להביע הערכה ענקית למשפחות שנמצאות בעורף, שמחזקות אותנו בחזית ונותנות לנו כוח להמשיך קדימה עד הניצחון".

לסיום הוא אמר: "בהזדמנות זו אני רוצה לאחל שנה טובה לכל תושבי מדינת ישראל. תדעו שחטיבת עציוני נמצאת בחזית ועושה הכול כדי להכריע את חמאס ולהחזיר את החטופים לביתם".

פעילות הכוחות ברצועת עזה

