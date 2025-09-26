דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) כי כוחות צה״ל פעלו בשבוע האחרון ובמהלך החג לסיכול טרור ביהודה ושומרון.

בכפרים אלחאדר ובית אומר שבחטיבת עציון, כוחות צה״ל עצרו שמונה מחבלים, שניים מהם זרקו בקבוקי תבערה במטרה לפגוע באזרחים ישראליים ובמהלך פעילות לסריקת אמצעי לחימה בבית אומר, אותר והוחרם נשק מסוג ׳קרלו׳.

הכוחות פעלו בעשרות כפרים במקביל, ועצרו חשודים נוספים. בפעילויות בחטיבת שומרון נעצרו 33 מבוקשים, אותרו והוחרמו מספר נשקים, אמצעי לחימה וחומרי הסתה.

בפעילות של כוחות מחטיבת בנימין בביר זית נמצאו דגלים וחומרי הסתה המעודדים טרור. חומרי ההסתה ממחישים את החינוך הרצחני לטרור. במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי הפלסטיני בהם נמצאים - צה״ל פועל בתקיפות למול תופעה זו ורואה אותה בחומרה.

בפעילויות נוספות בחברון ובבית כחיל שבחטיבת יהודה, נעצר מבוקש ואותרו והוחרמו ציוד לחימה.

בפעילויות בחטיבת מנשה, כוחות צה"ל חיסלו שלושה מחבלים בטמון ובענזה.

במהלך השבוע נמצאה רקטה בטולכרם שבחטיבת אפרים. באוגדת יהודה ושומרון הוגבר המאמץ המבצעי והמודיעיני בנושא איתור רקטות ומחרטות.

המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.