במהלך היום (שבת קודש) מאות אזרחים דיווחו למוקדי 100 של המשטרה אודות שיחות טלפון שקיבלו ממספר שאינו מוכר להם ועימם דיבר אדם שהציע להתגייס לארגון איראני.

השיחות מאיראן מגיעות ממספרים המתחילים בספרות: 03-6817***/03-3067***.

במשטרה עדכנו כי "מדובר בשיחות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור בזמן מלחמה ונסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל".

ההוראות לציבור: באם מתקבלת שיחה מהמספרים הנ״ל:

• לדווח למוקד 100

• לחסום את המספר

• אם ענית לשיחה בשום מצב לא ללחוץ על סיפרה כלשהי.

בהודעת המשטרה נאמר: "אנו קוראים לציבור להמשיך לגלות עירנות, לדווח למוקדי 100 של המשטרה על כל אירוע חריג וכן להמנע משיתוף פעולה עם האויב.

"משטרת ישראל וגופי הביטחון הנוספים מטפלים באירועים, ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל ולמצות את הדין מול כל המעורבים בפעילות זו".