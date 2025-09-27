כיכר השבת
"להמנע משיתוף פעולה עם האויב"

המשטרה באזהרה חריגה לאזרחים: כך המודיעין האיראני מנסה לגייס ישראלים

מאות אזרחים דיווחו היום למשטרה על שיחות שקיבלו מאיראן | המשטרה באזהרה לציבור: "נסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים" (בעולם)

האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

במהלך היום (שבת קודש) מאות אזרחים דיווחו למוקדי 100 של המשטרה אודות שיחות טלפון שקיבלו ממספר שאינו מוכר להם ועימם דיבר אדם שהציע להתגייס לארגון איראני.

השיחות מ מגיעות ממספרים המתחילים בספרות: 03-6817***/03-3067***.

במשטרה עדכנו כי "מדובר בשיחות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור בזמן מלחמה ונסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל".

ההוראות לציבור: באם מתקבלת שיחה מהמספרים הנ״ל:

• לדווח למוקד 100

• לחסום את המספר

• אם ענית לשיחה בשום מצב לא ללחוץ על סיפרה כלשהי.

בהודעת המשטרה נאמר: "אנו קוראים לציבור להמשיך לגלות עירנות, לדווח למוקדי 100 של המשטרה על כל אירוע חריג וכן להמנע משיתוף פעולה עם האויב.

"משטרת ישראל וגופי הביטחון הנוספים מטפלים באירועים, ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל ולמצות את הדין מול כל המעורבים בפעילות זו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר