120 מטרות הותקפו מהאוויר

לוחמי צה"ל ממשיכים בכיבוש העיר עזה | אמצעי לחימה רבים אותרו ומחבלים חוסלו 

במהלך המבצע הקרקעי על העיר עזה אותרו אמצעי לחימה רבים והושמדו עמדות תצפית ונקודות כינוס של מחבלים | תיעודים חדשים (צבא וביטחון)

תיעוד מתקיפות חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בימים אלו בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת . אוגדה 98 ממשיכה להעמיק את פעילותה במרחב .

במהלך היממה האחרונה חוסלו מחבלים והכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בהם: טילי נ"ט, רקטות, מטענים ונשקים.

כמו כן, כלי טיס של חיל האוויר תקפו בהכוונת מרכז האש האוגדתי 98, עמדת תצפית בה השתמשו מחבלי חמאס לתצפת על כוחות צה"ל ונקודות כינוס של מחבלים.

במקביל, כוחות אוגדה 162 הפועלים בעיר עזה, תקפו מבנה ממנו תצפתו מחבלי חמאס על כוחות צה"ל ותשתיות טרור תת-קרקעיות וניטרלו מטענים שהוטמנו במרחב.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה. ב-24 השעות האחרונות, הושמדו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע וחוסלו מחבלים שהיוו על הכוחות איום.

כמו כן, מטוס קרב של חיל האוויר תקף והשמיד בהכוונת כוחות האוגדה מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס.

יצוין כי במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-120 מטרות בהן מבנים צבאיים, מחבלים ותשתיות טרור נוספות.

לוחמי צה"ל בעיר עזה, השבוע (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעיר עזה, השבוע (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעיר עזה, השבוע (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בעיר עזה, השבוע (צילום: דובר צה"ל)

