לוחמי צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בימים אלו בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה. אוגדה 98 ממשיכה להעמיק את פעילותה במרחב העיר עזה.

במהלך היממה האחרונה חוסלו מחבלים והכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בהם: טילי נ"ט, רקטות, מטענים ונשקים.

כמו כן, כלי טיס של חיל האוויר תקפו בהכוונת מרכז האש האוגדתי 98, עמדת תצפית בה השתמשו מחבלי חמאס לתצפת על כוחות צה"ל ונקודות כינוס של מחבלים.

במקביל, כוחות אוגדה 162 הפועלים בעיר עזה, תקפו מבנה ממנו תצפתו מחבלי חמאס על כוחות צה"ל ותשתיות טרור תת-קרקעיות וניטרלו מטענים שהוטמנו במרחב.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה. ב-24 השעות האחרונות, הושמדו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע וחוסלו מחבלים שהיוו על הכוחות איום.

כמו כן, מטוס קרב של חיל האוויר תקף והשמיד בהכוונת כוחות האוגדה מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס.

יצוין כי במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-120 מטרות בהן מבנים צבאיים, מחבלים ותשתיות טרור נוספות.