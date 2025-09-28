לפני מספר שבועות, ערב הפעולה הישראלית בעזה, הרמטכ״ל אייל זמיר העביר מסמך סודי שמתריע מפני המהלכים הצבאיים הקרבים - שמאז כבר החלו - בכיבוש העיר עזה. המסמך הזה הובא באופן חריג בצורה ידנית לרה״מ ולשר הביטחון ובו התייחסות למספר סוגיות ובהן מספר אזהרות, כך דווח הערב (ראשון).

על פי הדיווח של מוריה אסרף בחדשות 13, זמיר כתב לנתניהו כי "לוחמי צה"ל חוזרים לאותם מקומות ללא תכלית מדינית". הוא המשיך וכתב: "הפעולות המבצעיות מסכנות את החטופים - שמצבם מידרדר".

זמיר הוסיף כי "לכל פעולה צריך השלמה מדינית. אין השלמה מדינית", וכי "ישראל מסרבת למצוא חלופה לחמאס ברצועת עזה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדיווח: "מדובר במסמך רגיש וסודי ביותר אשר נמסר באופן ידני לראש הממשלה ושר הביטחון. מטבע הדברים ומפאת הרגישות לא נתייחס לתכני המסמך. הדלפת תוכנו לגורמים בלתי מוסמכים מהווה פגיעה בביטחון המדינה".

על פי הדיווח, הורי לוחמים בעזה הגיבו על הפרסום ומסרו: "אנחנו מזועזעים. חשיפת המסמך חושפת את האמת ומביאה אותנו לאיבוד אמון מוחלט בדרג הצבאי והמדיני, על פי הרמטכ״ל בעצמו - הוא שולח את ילדינו למות ולהפצע ללא תכלית. חייהם של ילדינו אינם הפקר, שופכים את דמם בשביל מלחמה שכל כולה פוליטית. זה הזמן של הורי הלוחמים לצאת ולעצור את מלחמת השולל, נתחיל במאבק בצעדת ענק ביום שלישי".

במקביל, על פי דיווח ב-ynet, מפקד המאמץ המודיעיני של תחום השבויים והנעדרים, האלוף במיל' ניצן אלון, אמר כי החטופים ברצועת עזה "נמצאים באיזשהו סיכון מתמיד לחייהם - גם מהפעילות של כוחותינו, וגם מידי החוטפים האכזריים מחמאס".

לדברי אלון, שדיבר באירוע "ילדי העוטף מציירים את ה-7/10" בבית בן גוריון בתל אביב, "אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לשמור על חייהם, לא לפגוע בהם וכמובן להביא להישגים הנדרשים".

הוא הוסיף: "הדבר הזה גם הגיע עד ניו יורק ועד וושינגטון, וכולי תקווה שהמהלכים שקורים שם היום יניעו את המהלכים שיסיימו את המלחמה הזו".