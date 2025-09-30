צה"ל תקף וחיסל אתמול (שני) בהובלת פיקוד הצפון באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבל מוחמד עבאס שעשוע, ששימש כאחראי ארטילריה במרחב סוחמור שבדרום לבנון, בארגון הטרור חיזבאללה.

בצה"ל הסבירו את החיסול והדגישו כי במהלך המלחמה המחבל קידם מתווי ירי רקטות רבים לעבר קריית שמונה ורמת הגולן ובעת האחרונה עסק בשיקום תשתיות טרור בדרום לבנון וקידום מתווי טרור כנגד כוחותינו.

בנוסף, חוסל אתמול המחבל מחמד חסין יאסין, בכיר ביחידת הארטילריה בגזרת שקיף של ארגון הטרור חיזבאללה.

במהלך המלחמה המחבל קידם מתווי טרור רבים לעבר אצבע הגליל וקריית שמונה ופעל לשיקום יכולות הארגון בגזרתו ובהעברות אמצעי לחימה דרומית לליטני.

מדובר צה"ל נמסר: "פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".