הותר לפרסום 

כך שב"כ סיכל פיגוע תופת בתחנת אוטובוס בעכו | היעד: חיילי צה"ל

שב"כ ומשטרה התירו לפרסם כי נעצר מחבל, תושב עכו, שתכנן לבצע פיגוע תופת בתחנת אוטובוס בעיר | המטרה: פגיעה בלוחמי צה"ל • כל הפרטים (חדשות)

זירת הפיגוע בצומת רמות בירושלים (ארכיון: חיים גולדברג, פלאש 90)

הותר לפרסום כי בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומחוז חוף ב נעצר במהלך השבועות האחרונים המחבל עיסא מאדי, תושב עכו, בן 18, לאחר שעלה חשד כי מזדהה עם ארגון הטרור ׳המדינה האסלאמית׳, קידם צעדים לייצור חומרי נפץ וניסה לשבש הליכים במהלך המעצר נגדו.

במסגרת חקירתו בשב״כ ובמשטרה, עלתה תמונה חמורה אודות כוונתו לבצע מטען בתחנת אוטובוס בסמוך לתחנת רכבת בעיר עכו, כנגד חיילי צה״ל, לצד צעדים שביצע בפועל לטובת הכנת חומרי נפץ ומטען.

קצין החקירות ב"יל"פ אשר" מדבר על החקירה (צילום: דוברות המשטרה)

עוד עלה בחקירה המשותפת כי המחבל שנעצר תכנן לבצע את הפיגוע ממניע לאומני ובשם המדינה האסלאמית וכן עמד בקשר עם פעילי ׳המדינה האסלאמית׳ בחו״ל.

במערכת הביטחון ציינו הבוקר כי "מאז תחילת מלחמת ״חרבות ברזל״ ניכרת עלייה ברמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיה בשטחי ישראל, ובתוך כך התרחבות מגמת מעורבות ערביי ישראל בטרור על רקע השפעות המלחמה".

בהודעה משותפת נמסר: "שב״כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות טרור, וינקטו באמצעים העומדים לרשותם, על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות ביטחונית, המסכנת את ביטחון מדינת ישראל, כוחות הביטחון ואזרחיה".

