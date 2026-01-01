הודעה משותפת לדוברות השב״כ, דובר צה״ל ודוברות המשטרה: שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל הודיעו היום (חמישי) כי חשפו תשתית מבריחי אמצעי לחימה שפעלה באזור הנגב באמצעות רחפנים.

לפי ההודעה הרשמית, בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר דרום במשטרת ישראל וצה״ל נחשפה תשתית מבריחי אמצעי לחימה, אשר פעלה להבריח אמל״ח באמצעות רחפנים, בגבולה הדרומי של מדינת ישראל, בשטחי הנגב.

ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, שבט בדואי מהנגב, נעצרו לפני כחודש לחקירה משותפת של שב״כ ומשטרת ישראל.

חקירתם בשב״כ ובמשטרה העלתה כי חברתי התשתית היו מעורבים בהברחות אמל״ח משמעותיות מגבול סיני באמצעות רחפנים. במהלך אחד מנסיונות ההברחה, נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא״ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע״י כוחות צה״ל.

בנוסף, העלתה החקירה כי במסגרת ביצוע ההברחות, האזינו חברי החוליה לרשות הקשר הצה״לית, וכי היו מעורבים בהברחות נוספות בגבול סיני.

היום (חמישי) הוגש כנגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.

"פעילות הברחות אמצעי הלחימה בגבולות המדינה מהווה צינור אספקה לארגוני הטרור, מסייעת לפעילותם, ויש בה כדי לפגוע באופן משמעותי בביטחון המדינה.

שב״כ, משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי הדין עם המעורבים", לשון ההודעה.