אמל"ח רב נתפס

ברקע הצעת טראמפ: כוחות צה"ל מעמיקים את הפעילות בעיר עזה | תיעוד

בזמן שחמאס מושך את הזמן עד שיתן את תשובתו לתוכנית טראמפ, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילותם במרחב העיר העזה לחיסול מחבלים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב עיר הטרור במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב' | כוחות פשטו על מבנה צבאי בעיר עזה, שבו איתרו והחרימו אמצעי לחימה וציוד צבאי רב, וכן חיסלו מחבלים והשמידו תשתיות טרור (צבא)

פעילות כוחות צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

ברקע תוכנית 21 הנקודות של טראמפ הממתינה לתגובת , כוחות צה"ל ממשיכים בפעילותם במרחב העיר ה לחיסול מחבלים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב עיר הטרור במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

על פי הודעת צה"ל, אמש במהלך פעילות אוגדה 36 במרחב העיר עזה, הכוחות פשטו על מבנה צבאי במרחב בו איתרו והחרימו אמצעי לחימה וציוד צבאי רב. בנוסף, חיסלו מחבלים והשמידו תשתיות טרור.

במקביל, כוחות אוגדה 162 ממשיכים את פעילותם בעומק העיר עזה, וביממה האחרונה זיהה מכלול האש של האוגדה מספר מחבלים שפעלו במרחב וחיסל אותם זמן קצר לאחר מכן.

עוד נמסר כי בפעילות כוחות אוגדה 99 בצפון רצועת עזה, הלוחמים חיסלו מחבלים שהיוו עליהם איום, תקפו מספר מבנים ותשתיות טרור.

בתוך כך, במהלך היממות האחרונות, החלו כוחות עוצבת הקומנדו בפיקוד אוגדה 98, בפעולה קרקעית רחבה בלב העיר עזה כחלק ממבצע 'מרכבות גדעון ב''.

הלוחמים פועלים במרחב לחימה בנוי וצפוף, תוך שילוב של יכולות חשיפה-תקיפה איכותיות, יכולות חשאיות ומעטפת של כוחות אש ומודיעין, אשר איפשרו לכוחות לאתר ולחסל חוליות של מחבלי חמאס.

במסגרת הפעילות איתרו הכוחות מספר מתחמי לחימה שננטשו בחופזה ע"י האויב בנסיגתם מהמרחב. במהלך הסריקות אותר ציוד לחימה רב: ווסטים, מחסניות, רימונים, מפות ומצלמות אשר שימשו את האויב להוצאת מתווי טרור ולאיסוף מידע על כוחותינו. ציוד הלחימה הועבר לחקירת גורמי המודיעין. 

